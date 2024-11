Trump designa un acusat per tràfic sexual fiscal general dels EUA

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president electe dels EUA, el republicà Donald Trump, va anunciar dimecres la nominació de Matt Gaetz, de l’ala dura del partit, com a pròxim fiscal general del país. El seu nomenament, el més polèmic dels anunciats fins ara, va causar estupor entre els legisladors, fins i tot dins de les files republicanes, ja que sobre Gaetz pesen acusacions de tràfic sexual d’una menor.

Trump va declarar que “poques qüestions als EUA són més importants que posar fi a la instrumentalització” del sistema judicial que, segons ell, ha portat a terme l’Administració de Joe Biden. Segons ell, Gaetz “desmantellarà les organitzacions criminals i restaurarà la fe i la confiança dels nord-americans en el departament de Justícia, greument destrossat.” “Serà un honor servir com a fiscal general del president Trump!”, va declarar Gaetz a les xarxes socials.

Així mateix, Trump va designar ahir Robert F. Kennedy Jr. com el pròxim secretari al capdavant del Departament de Salut i Serveis Humans (HHS) malgrat les seues postures contràries a les vacunes i d’haver fet circular desinformació dobre l’origen de la sida. El pròxim inquilí de la Casa Blanca ha lamentat que “durant massa temps els nord-americans han estat esclafats pel complex industrial d’aliments i les companyies farmacèutiques”. Arran de l’anunci, les empreses fabricants de vacunes van caure a Wall Street.

Musk busca superdotats per a la seua oficina governamental

El magnat Elon Musk va llançar ahir un anunci a les xarxes socials per reclutar superdotats disposats a treballar més de 80 hores setmanals al departament d'Eficiència Governamental (DOGE, en anglès) que dirigirà per assessorar el president electe, Donald Trump, en retallades de la despesa pública. "Necessitem revolucionaris d'alt coeficient intel·lectual disposats a treballar més de 80 hores a la setmana en la reducció de costos", va detallar el DOGE en un missatge publicat a X, xarxa social de la qual Musk és amo.