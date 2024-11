Mazón admet “errors”, rebutja l'autocrítica i culpa Madrid d'alertar tard de la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president valencià, Carlos Mazón, va reafirmar ahir la voluntat de seguir al capdavant de la Generalitat després de la tragèdia de la dana, que ha causat almenys 217 morts a la regió, i va culpar el Govern central per la “informació tardana” i “insuficient”. Així es va pronunciar en una compareixença a les Corts Valencianes per donar compte de la gestió del temporal, en la qual, lluny d’anunciar cessaments al seu Govern, va avançar dos noves conselleries per a la recuperació de les zones afectades. En una intervenció llegida de més de dos hores, Mazón va fer poca autocrítica i, després de reconèixer que no estaven preparats per a un “fenomen excepcional que va superar les previsions”, va censurar que “va faltar informació i coordinació”. Va fer balanç dels avisos que el seu equip va rebre i va acusar la Confederació Hidrogràfica el Xúquer (CHX), que depèn del ministeri de Transició Ecològica, de donar informacions “fragmentades, inexactes i tardanes”. Va insistir que el dia de la dana hi va haver una “apagada informativa” per part de la CHX respecte a l’avinguda del barranc del Poio, i va remarcar que l’organisme estatal sí que va informar sobre la situació de la presa de Forata i “per aquest motiu i no un altre” es va enviar l’alerta massiva a la població a les 20.11 hores. “Es va fer el millor que es va poder en la situació en què s’estava, amb la informació de la qual es disposava i amb els recursos amb què es comptava, que és evident que no van ser prous”, va dir, abans d’anunciar l’obertura d’una comissió d’investigació en el parlament autonòmic. Igualment, va reclamar que se n’obri una altra en el Congrés per indagar en els errors en la gestió. “No negaré errors”, va assenyalar, abans d’afegir que el dia de la tragèdia “no va modificar la seua agenda” perquè “estava al corrent” del que anava passant. “Vaig mantenir la meua agenda sent conscient de la situació. No va caldre que ningú em posés al dia ni tampoc vaig retardar cap decisió”, va dir. El dia de la dana, Mazón va estar dinant amb la periodista Maribel Vilaplana, a qui hauria ofert dirigir la televisió À Punt, i va arribar dos hores tard a la reunió d’emergències. Mazón no va anunciar cap cessament al seu govern, malgrat que fonts del Consell havien previst que ho faria. En lloc d’això, va anunciar la creació de dos conselleries per fer front a futures catàstrofes, si bé no va avançar els noms de les persones que ocuparan aquests càrrecs. Un d’aquests departaments inclou una vicepresidència. També va afirmar que no optarà a la reelecció com a president si és incapaç de “liderar la recuperació que València necessita”. També va subratllar que el seu Govern ha posat en marxa un pla amb 136 mesures per a la recuperació de les zones afectades, i va tornar a reclamar a la Moncloa 31.000 milions d’euros per fer front als danys. En un ple molt tens marcat per les peticions de dimissió per part de l’oposició, el president va acusar l’esquerra d’actuar basant-se en “el càlcul polític”. Va defensar que quan ell era a l’oposició “mai va utilitzar els 10.500 morts de la pandèmia” contra l’anterior Govern, i es va presentar com a víctima al criticar la “normalització” de la “manipulació”.

La Comissió Europea va aclarir ahir que Espanya va presentar el 2023 la revisió del pla hidrològic de conca del riu Xúquer i del seu corresponent pla de gestió de risc d’inundacions, després de les crítiques del PP a la gestió de la dana per part del Govern central.

Així ho van assenyalar fonts de l’Executiu comunitari després que l’eurodiputada Dolors Montserrat (PP) acusés la vicepresidenta tercera del Govern espanyol i aspirant a comissària europea, Teresa Ribera, de no haver notificat a Brussel·les per complet el seu tercer pla hidrològic de conques ni el segon pla de gestió de riscos d’inundació. Brussel·les va decidir portar Espanya davant del Tribunal de Justícia de la UE al febrer per no haver enllestit la revisió d’alguns dels seus plans, que s’han d’actualitzar cada sis anys.

Tanmateix, fonts de la Comissió aclareixen que l’expedient no afecta tot Espanya, ja que al·ludeix només al pla d’inundacions de les Canàries. En aquest sentit, afegeixen que els plans per al riu Xúquer no estan involucrats en aquest expedient, ja que es van adoptar el 2023.

D’altra banda, la Comissió Europea ha millorat les previsions de creixement d’Espanya en nou dècimes per a aquest any, fins al 3%, i en quatre dècimes per al 2025, fins al 2,3%, en comparació amb les seues estimacions del maig passat. Tanmateix, l’Executiu comunitari adverteix del “risc” que la projecció de dèficit variï en funció de la despesa pública estatal que sigui necessari per fer front a l’impacte de les inundacions a València, l’efecte de les quals encara no ha estat quantificat en aquestes previsions macroeconòmiques.

En un altre ordre, la xifra total de víctimes mortals registrades per la dana al País Valencià ha augmentat a 217, una més que dijous, mentre que el nombre de desapareguts s’ha reduït a 14, segons l’últim balanç oficial del Centre d’Integració de Dades. D’altra banda, mentre València i Andalusia es recuperaven ahir del pas del temporal, cinc illes canàries estan avui en avís per pluges.

Socialistes i Compromís exigeixen la dimissió del president entre crítiques

Els socialistes i Compromís van confrontar Carlos Mazón a les Corts Valencianes per gestió de la dana, i li van exigir dimitir immediatament. “Ja tarda a anar-se’n”, va recalcar el diputat socialista José Muñoz, que va retreure al dirigent popular que, si no ha estat capaç de gestionar la crisi de la dana, no pot “generar confiança per a la reconstrucció” i per tant no pot “continuar un minut més” al capdavant del Consell.La ministra i secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, va exigir al PP que destitueixi “immediatament” Mazón i “elegeixi al seu lloc un president amb capacitat tècnica i experiència de gestió”. Va oferir “tots els vots del Partit Socialista” perquè es pugui portar a terme aquest procés “sense haver de sotmetre’s de nou a les condicions i al xantatge de Vox”. El dirigent de Compromís Joan Baldoví va assegurar que Mazón “va dimitir de la seua responsabilitat com a president al renunciar a protegir la nostra gent”. “Ara només li falta dimitir del càrrec”, va assegurar, abans d’afegir que el president “sap perfectament que acabarà als tribunals”.Mentrestant, Vox, partit que fins al juliol va ser soci de govern del PP, es va centrar principalment a criticar el Govern central, que va acusar de “negligència criminal”.D’altra banda, desenes de persones es van congregar a les portes de les Corts per exigir la dimissió de Mazón i denunciar les “morts evitables” causades per la dana. Van cridar consignes com “Mazón a la presó”, “no són morts, són assassinats” i “menys toreros i més bombers”.Mentrestant, el president català, Salvador Illa, va reivindicar en una entrevista a la Cadena SER que “tothom sap” que la competència de la primera línia de resposta davant de les emergències és autonòmica.