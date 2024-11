Allau de desmentiments a Mazón

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol, la Unitat Militar d’Emergències (UME) i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) van desmentir ahir el relat que el president valencià, Carlos Mazón, va fer divendres en una compareixença en la qual va admetre “errors” en la gestió de la dana i va culpar Moncloa de la tragèdia per la “informació tardana” i “insuficient”.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va negar que el dia de la dana hi hagués cap “apagada informativa” per part de l’Executiu central, com divendres havia assegurat Mazón. “En cap moment no hi va haver cap apagada, sinó la informació oportuna, necessària i continuada”, va insistir el ministre al sortir de la reunió amb el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), que coordina els treballs per reparar els danys per la dana.

L’Aemet acusa el Cecopi d’aturar la seua reunió entre les 17.00 i les 18.00, quan ja hi havia inundacions El cap de l’UME assegura que es va activar els militars hores abans de “rebre ordres oficials”

Marlaska va desmentir així les afirmacions del president, que divendres havia censurat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), que depèn del ministeri de Transformació Ecològica, enviés “un simple correu electrònic” per informar d’una crescuda “brutal” de la rambla del Poio. La CHXdefensa que emet les comunicacions per correu perquè quedin registrades.

A més, l’Aemet va assegurar que el Cecopi no va prendre cap decisió entre les cinc i les sis de la tarda del dia de la dana, i a més va interrompre la reunió des de les sis fins les set. Així ho indiquen fonts de l’entitat presents en la reunió del Cecopi, que recorden que entre les 17.00 i les 18.00 hores ja s’havien activat les alertes hidrològiques per desbordament del barranc del Poio, els rius Magre i Xúquer i la presa de Forata. L’Aemet també va insistir que el dia de la dana va emetre a les 7.36 hores un informe en el qual avisava de precipitacions de 180 litres per metre quadrat en zones de València. El cap de l’UME, Javier Marcos, va assegurar, per la seua banda, que la unitat militar estava alertada des que la Generalitat valenciana va decretar el nivell 1 d’emergència i que a les 15.41 hores, quan van tenir coneixement que la situació s’estava complicant i abans que s’elevés al nivell 2, van sortir, anticipant-se “a les ordres oficials”. Després d’això, Mazón va respondre que el “nou argument” del Miteco és “inquietant” perquè “diuen que el Cecopi, en el comitè de direcció del qual hi ha el Govern d’Espanya, que tenia plena capacitat per prendre el comandament en qualsevol moment, ja sabia des de les 17.30 hores que hi havia risc que es trenqués una presa que amenaçava la vida de 80.000 persones”.

Els equips de recerca de desapareguts per la dana a València van localitzar ahir un cos sense vida en un descampat de Sedaví. Al lloc treballen efectius de la Policia Nacional i gossos de la unitat de guies canins, i el cos encara està pendent d’identificar.

Segons el diari valencià Levante-EMV, el cadàver l’hauria trobat un jove ferroveller de manera casual, mentre provava de trobar ferralla en una zona en la qual s’acumulen escombraries i objectes arrossegats per la riuada del 29 d’octubre. Es tractaria de la desena víctima mortal trobada a la localitat de Sedaví.

Mentrestant, els equips d’emergències desplegats a València continuen amb les tasques de neteja de carrers i clavegueram i busquen possibles morts a l’Albufera. També estan construint quatre ponts i col·locant i en col·loquen de provisionals a Xest, Riba-roja, Bunyol i Picanya. Ho faran en col·laboració amb empreses civils que comproven la situació d’aquestes infraestructures.

L’Exèrcit també està col·laborant en la neteja de polígons industrials i ha cedit camions militars als agricultors valencians perquè puguin collir taronges.

La troballa a Sedaví elevaria a 225 la xifra total de morts per aquesta tragèdia a l’Estat, i València n’acumula 218. A més, segons les dades del Govern, hi ha catorze desapareguts.

Ayuso carrega contra Sánchez per no enviar “a temps” l’Exèrcit

El PP va insistir ahir a defensar el cap de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va elevar el to a l’acusar el Govern central de no voler enviar l’Exèrcit “a temps” a València. “No sé si no han volgut enviar l’Exèrcit a temps perquè això que anomenen Països Catalans no vegin que tenen al costat una gran institució com és l’Exèrcit d’Espanya, que sempre hi és quan se’l necessita,” va dir, abans de subratllar que “mai no sabrem què hauria passat si el Govern valencià fos d’un altre signe”. També va acusar l’Executiu que presideix Pedro Sánchez d’“abandonar la gent” i va afirmar que la gestió de Moncloa de la catàstrofe té com a finalitat avançar en la “imposició” d’un Estat “federal”.Per la seua part, la ministra i secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, va insistir a reclamar el PP que destitueixi Mazón i designi un substitut amb “solvència tècnica i experiència en gestió”.