Junqueras destaca el gran suport que ha rebut la seua candidatura

ERC va proclamar ahir de manera provisional les tres candidatures que es disputaran la direcció del partit en el congrés dels republicans el 30 de novembre, després que divendres s’acabés el termini per entregar els avals necessaris per presentar-se al procés congressual. La llista Militància Decidim, que lidera Oriol Junqueras, ha aconseguit 2.565 avals ja validats, seguida de Nova Esquerra Nacional, a la qual dona suport Marta Rovira, amb 1.510, i Foc Nou amb 468; l’última de les precandidatures, Recuperem ERC, amb 157 avals, no ha superat el llindar mínim de suports.

En el primer acte de campanya en la carrera per liderar Esquerra, celebrat a Barcelona, Oriol Junqueras va destacar el suport “molt majoritari” del món local a la seua candidatura i va reiterar que vol que la veritat “triomfi”. Per aquest motiu va asseverar que es posaran a disposició de tothom per saber “tot el que ha passat” al partit. “Sobretot perquè les coses que no haurien d’haver passat no passin mai més”, ha assenyalat en relació amb l’assumpte dels cartells. Així mateix, es va fixar l’objectiu de guanyar les eleccions municipals del 2027 a Catalunya si torna a presidir el partit.

El candidat de Nova Esquerra, Xavier Godàs, per la seua part, va apel·lar a la “política pràctica” i al paper del partit al liderar l’esquerra nacional cap a una nova mobilització sobiranista des de Vilassar de Dalt. Mentre que la candidatura que lidera Helena Solà, Foc Nou, va proposar que els líders d’Esquerra no puguin ser candidats a les eleccions.