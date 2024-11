Biden permet a Kíiv atacar Rússia amb armes nord-americanes de llarg abast

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Joe Biden, hauria autoritzat Ucraïna a fer servir armament nord-americà de llarg abast contra Rússia, segons mitjans nord-americans, canviant així la postura mantinguda per la Casa Blanca. Washington hauria autoritzat així atacs dins de territori rus en resposta a la presència de milers de militars nord-coreans al front per reforçar l’ofensiva russa a l’est d’Ucraïna. Per això, els atacs se centraran en principi a la regió de Kursk. El canvi arriba dos mesos abans que Donald Trump assumeixi el poder i després que almenys cinc persones van morir arran d’una onada de bombardejos russos sobre Ucraïna, amb més de 200 atacs nocturns centrats en la infraestructura elèctrica. A més, el nomenat per al Departament d’Eficiència Governamental nord-americana, Elon Musk, va respondre al líder ucraïnès Volodímir Zelenski, que va dir que “els EUA no poden obligar-nos a negociar”, assegurant que “el seu sentit de l’humor és meravellós”. D’altra banda, Biden es va reunir ahir per última vegada amb el mandatari xinès, Xi Jinping, a Lima, mostrant alguns avenços en la que tots dos van reconèixer com “la relació bilateral més important del món”. Xi va assegurar estar a punt per treballar amb Trump per “gestionar les seues diferències”.