El CIS després de la dana amplia a 5 punts l’avantatge del PSOE sobre el PP

El PSOE amplia el seu avantatge sobre el PP fins els 4,9 punts en estimació de vot al primer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) realitzat després de la dana, en pujar dos dècimes (fins el 34,2 %) i caure els populars 2,2 punts (29,3 %).

L’enquesta, realitzada entre el 2 i el 7 de novembre amb 4.010 entrevistes, manté en 11,8 % l’estimació de vot de Vox i situa a Sumar en el 7 %, set dècimes més que l’octubre, sense que hagi afectat les seues expectatives electorals el cas d’Íñigo Errejón. Podem també puja una dècima, fins el 3,4 %; i Se acabó la fiesta, tres, amb la qual cosa aconsegueix una estimació de vot del 2 %.

El CIS registra canvis en els partits d’àmbit autonòmic i Junts, que puja cinc dècimes i aconsegueix l’1,7 % en estimació de vot, avança a ERC, que perd una dècima i es queda en l’1,5 %. Hi ha també variacions en l’àmbit basc: Bildu puja una dècima i obté un 1 % en estimació de vot, amb la qual cosa se situa per davant del PNB, que cau dos dècimes, fins el 0,8 %.

El BNG (0,8 %), Coalició Canària (0,3 %) i UPN (0,1%) no experimenten canvis al baròmetre de novembre.

Suspensos als polítics i desconfiança generalitzada

Tots els líders polítics continuen suspesos i, de fet, el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, baixen del 4.

La nota de Sánchez cau al 3,86; i la del Feijóo al 3,43; amb el que li supera la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que obté un 3,68. El líder de Vox, Santiago Abascal, baixa al 2,66. El 72,2 % dels enquestats afirma que Pedro Sánchez li inspira "poca" o "cap" confiança, percentatge que puja al 81,2 % quan se’ls pregunta per Feijóo.

Sánchez continua sent el preferit per governar, amb un suport del 22,1 %. Perd 2,2 punts, però el líder del PP en perd 4,7 i es queda amb el 8,6 %. El 6,9 % dels enquestats aposta per Abascal.