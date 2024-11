La meitat dels morts per la dana a València es van localitzar en cases i garatges

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La meitat de les víctimes mortals que va deixar la dana del passat 29 d’octubre a València es van trobar en espais tancats, sobretot a l’interior de cases (65 de les 219 comptabilitzades fins ara) i de garatges (32), segons un balanç del Centre d’Integració de Dades difós pel Tribunal Superior de Justícia valencià. En espais oberts el major nombre de morts es van trobar en camps (24) i carrers (21). També es van trobar deu cossos en residències, sis en cotxes, dos més a sota de vehicles i un en una furgoneta. Quatre dels morts van perdre la vida després d’ingressar en hospitals, mentre que tres més es van trobar a les platges del Saler, Pinedo i Sueca.

A més, es van localitzar cossos en soterranis, barrancs, en un polígon, en una finca rústica, a prop de les vies del tren, en arbres i en un poliesportiu, entre altres llocs. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil compten encara amb 13 denúncies actives per persones desaparegudes.

A les zones més afectades pel catastròfic temporal, els veïns intenten recuperar-se a poc a poc. El grup especial de retirada d’estris i voluminosos de les zones afectades per la dana ja ha evacuat un total de 75.000 tones de material des que es va posar en marxa aquest operatiu, segons es recull en el balanç traslladat per la conselleria de Medi Ambient.

La delegada del Govern central al País Valencià, Pilar Bernabé, va apuntar, per emmarcar la magnitud de la tragèdia, que “només a la ciutat de València en tot un any s’extreuen 12.000 tones” de residus. Tanmateix, va afegir que gràcies al treball del grup de retirada “ja veiem com els carrers comencen a recuperar la fisonomia, però queda encara molta feina per fer”. A Paiporta s’ha demanat als veïns de no intervenir “per compte propi” en soterranis i garatges encara negats per la seua pròpia seguretat.

Sánchez donarà explicacions per la seua gestió el dia 27

El Govern central té previst registrar avui mateix una sol·licitud de compareixença del president del cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, al Congrés per informar sobre la gestió de la dana al País Valencià. Atès que el president té previst un viatge al Brasil aquesta setmana per assistir a reunions del G-20, la previsió és que la junta de portaveus inclogui la compareixença en l’ordre del dia del ple del 27 de novembre.Fins ara, sobre aquest assumpte, ja han comparegut el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, al Congrés, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Senat. A més, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera té previst fer el mateix al Congrés aquest dimecres. El Partit Popular ja va presentar el passat dia 12 una petició perquè Pedro Sánchez comparegués per la seua gestió.

Mazón comença a reestructurar el Govern amb una nova portaveu

El president valencià, Carlos Mazón, ha començat ja la reestructuració del seu Govern després de la dana nomenant la seua vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, nova portaveu de l’Executiu assumint la funció que fins ara exercia la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, que de moment manté el càrrec. D’altra banda, Mazón va acusar el Govern central de llançar “mentides” sobre la seua gestió del temporal.