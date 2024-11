La dana enfonsa el PP en el sondeig del CIS i obliga Feijóo a demanar “autocrítica” a Mazón

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El baròmetre del novembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el primer després de la dana que el 29 d’octubre va devastar València, dibuixa una severa caiguda en les expectatives electorals del PP i permet als socialistes duplicar la seua distància fins a 4,9 punts. El PSOE puja dos dècimes, fins al 34,2% en intenció de vot, i els populars baixen 2,2 punts i es queden en el 29,3 per cent.

L’enquesta, efectuada sobre una mostra de 4.010 entrevistes, es va portar a terme entre el 2 i el 7 de novembre, en ple debat sobre la gestió de Carlos Mazón per la dana al País Valencià, on almenys 219 persones han mort a causa de la tragèdia.

El sondeig dona una pujada de cinc dècimes en intenció de vot a Junts, que aconsegueix 1,7 punts i avança ERC, que perd una dècima i es queda en l’1,5%. També manté en 11,8% els suports de Vox i situa Sumar en el 7%, set dècimes més que a l’octubre, sense que hagi afectat les seues expectatives electorals el cas d’Íñigo Errejón, acusat d’agressió sexual.

En aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tornar a carregar contra el Govern espanyol i va acusar el seu president, Pedro Sánchez, i els seus ministres d’“amagar-se davant d’“una emergència nacional” i d’actuar amb un “ofensiu càlcul polític”.

També va enviar un avís a Mazón, absent en la reunió de la junta directiva popular d’ahir, a qui va demanar “recuperar” la confiança dels valencians, i va exigir, a ell i a Moncloa, fer “autocrítica”. “Si aspiren a tornar a estar a l’altura de la gent, honrar les víctimes i ser justos amb el que ha ocorregut, ambdós han d’avaluar des de l’autocrítica la tragèdia”, va dir davant de la cúpula del PP a Madrid.

Feijóo va avalar la continuïtat de Mazón, a qui va demanar continuar “donant la cara” i “reconeixent errors”.

“Ja no caben equivocacions”, va avisar. El líder del PP també va arremetre contra la ministra de Transició Ecològica i candidata a la vicepresidència executiva per a la Transició Neta a la Comissió Europea, Teresa Ribera, de la qual va insistir a afirmar que “no pot ser premiada” amb un lloc a l’Executiu comunitari.

Per la seua part, el ministre de Transport, Óscar Puente, va posar en dubte la versió de Mazón sobre on va estar la tarda del 29 d’octubre. “Sé on no era, però ha donat diverses versions. Quan dones quatre versions diferents, pots arribar a creure-les o no”, va afirmar en una entrevista a RNE, en la qual va defensar la gestió de Moncloa. També va acusar el PP de voler “desviar l’atenció” amb les seues crítiques a Ribera.

En aquest context, els socialistes estudien donar suport a Raffaele Fitto, l’ultra proposat per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, perquè sigui vicepresident de Cohesió de la Comissió Europea a canvi que els conservadors europeus desbloquegin el nomenament de Ribera. Amb tot, fonts del PP afirmen que Feijóo està obert a votar en contra de tot el govern de comissaris si inclou la ministra.

En un altre ordre de coses, el ministeri de Treball ha obert expedient a 106 empreses per incomplir la llei de Prevenció de Riscos Laborals. Va dir que els treballadors “no poden ser represaliats per defensar la seua vida o salut”, ja que els seus acomiadaments serien declarats nuls.

Compromís pressiona el PSOE per fer una censura

El líder i portaveu de Compromís, Joan Baldoví, va oferir ahir als socialistes valencians els 15 diputats de la seua formació a les Corts Valencianes per donar suport a una moció de censura contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. “Qui no ha sabut liderar la tragèdia i, sobretot, qui no ha sabut liderar els dies posteriors a aquesta tragèdia, no està legitimat per continuar reconstruint i tornar a la normalitat”, va censurar. La presentació d’una moció de censura necessita 20 diputats, de manera que Baldoví va subratllar que o els socialistes “ens deixen els 5 diputats que ens falten” o la “presentem conjuntament”. Perquè la moció de censura prosperés, necessitaria el suport de Vox, que ja hi ha avançat el seu rebuig.La ministra i líder dels socialistes valencians, Diana Morant, va assegurar que “respecta i comprèn” la moció proposada per Compromís, però va insistir que la “solució realista” és que el PP destitueixi Mazón i es nomeni un Govern “tècnic” per a la reconstrucció de les zones afectades. Això sí, no va descartar que “en un futur” es pugui presentar una moció de censura si els populars mantenen el president al capdavant de la Generalitat valenciana.Per la seua part, la nova portaveu del Govern valencià, Susana Camarero, va acusar Compromís de “tacticisme electoral” i va instar l’oposició a “baixar més al fang”.

Destituïda la consellera que va impedir a famílies anar a la morgue

El president valencià, Carlos Mazón, va nomenar ahir la presidenta executiva de l’Associació Valenciana d’Empresaris del Calçat, Marián Cano, nova consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en substitució de Nuria Montes. Aquesta va ser criticada per la falta d’empatia en les seues declaracions sobre la presència de familiars de víctimes de la dana al dipòsit de cadàvers de la Fira de València, al dir que no se’ls permetria l’accés a la zona on es tenien custodiats els difunts. El de Nuria Montes és el primer cessament després de la crisi per la dana. Diumenge, Mazón va nomenar la consellera de Serveis Socials nova portaveu del Govern.

Troben amb vida un desaparegut i identifiquen un empresari

Els forenses han identificat el cos d’Antonio Noblejas, l’economista desaparegut a Chiva al costat de dos coneguts empresaris. A més, ha aparegut amb vida una altra de les persones que s’estaven buscant després de la dana. Així, el Centre d’Integració de Dades (CID) va rebaixar ahir la xifra de desapareguts a onze.