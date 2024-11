El G20 arranca amb l'Aliança Global contra la Fam

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cimera de caps d’Estat i de Govern del G20 va començar ahir a Rio de Janeiro amb el llançament de l’Aliança Global contra la Fam i la Pobresa, una iniciativa del president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, que naix amb 147 membres fundadors, entre els quals es troben 81 països i 24 organitzacions internacionals.

Així mateix, entre els membres fundadors d’aquest nou mecanisme hi ha nou institucions financeres internacionals, com el Banc Mundial i el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), i 31 organitzacions filantròpiques, com ara les fundacions Rockefeller i Bill & Melinda Gates.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, present en la cimera, va anunciar davant del G20 que Espanya comprometrà 400 milions d’euros destinats a l’entitat del Banc Mundial que presta ajuda als països més pobres.

Els líders de les grans economies mundials preparen el terreny per la tornada de Donald Trump com a nou president dels Estats Units. A més a més, els dirigents abordaran l’actual sistema multilateral, l’impost als superrics, el canvi climàtic i les guerres a Ucraïna i Gaza.