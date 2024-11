Moscou: “EUA aviva la guerra si deixa a Kíiv usar míssils de llarg abast”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Kremlin va acusar ahir els Estats Units de tirar “llenya al foc” de la guerra a Ucraïna a l’autoritzar, segons va informar la premsa occidental, atacs amb míssils de llarg abast contra territori rus per part de Kíiv. “És evident que l’Administració sortint als EUA té intenció de continuar llançant llenya al foc i provocant una escalada de la tensió entorn d’aquest conflicte”, va dir Dmitri Peskov, portaveu del Kremlin, en la seua roda de premsa telefònica diària.

Washington hauria autoritzat atacs limitats dins de territori rus en resposta a la presència de milers de militars nord-coreans al front per reforçar l’ofensiva russa a l’est d’Ucraïna, segons mitjans com The Washington Post o The New York Times, una acció que s’hauria accelerat abans de l’arribada al poder del republicà Donald Trump i per retenir les conquestes ucraïneses en territori rus.

El vistiplau dels EUA perquè Ucraïna pugui utilitzar els denominats míssils del Sistema de Míssils Tàctics de l’Exèrcit (ATACMS), amb un radi d’abast de fins a 300 quilòmetres de distància, obre per a les tropes ucraïneses un nou ventall de potencials objectius, en concret més de 200 instal·lacions militars situades en territori de Rússia.

D’altra banda, la Unió Europea va valorar el pas dels Estats Units, que ara traslladen el focus a estats membre que subministren aquest tipus d’armament a Ucraïna. D’aquesta manera, mentre que França permet a Ucraïna utilitzar els seus míssils de llarg abast, Alemanya va reiterar la negativa a fer-ho amb els seus.

Mentrestant, almenys deu persones, entre elles set policies i un treballador sanitari, van morir ahir a Odessa en un atac amb míssil rus contra una zona residencial de la ciutat, segons va informar la policia ucraïnesa en un comunicat. L’atac, produït a plena llum del dia, va tenir lloc hores després que un altre míssil rus matés diumenge onze persones a la ciutat de Sumi, al nord-est d’Ucraïna.

A més a més, els ucraïnesos tornen a patir talls d’electricitat a gran escala per primera vegada des de l’estiu, després dels constants atacs russos que es produeixen a les seues instal·lacions energètiques.