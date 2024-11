El Congrés dels Diputats aprova el paquet fiscal amb els vots dels socis de la investidura

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés ha aprovat per 178 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB; BNG i CC) i 171 en contra (PP, Vox i UPN) el paquet fiscal que inclou la transposició de la directiva europea sobre una taxa mínima del 15% de l'Impost de Societats i la reforma de l'impost a la banca. L'aprovació ha estat possible després d'una negociació tortuosa en què el PSOE ha anat tancant acords amb Junts, Sumar, ERC, Bildu, BNG i finalment aquest dijous amb Podem. Fruit dels acords, la Moncloa impulsarà la creació d'un nou impost permanent a les energètiques, que és precisament l'element que ha enfrontat Junts a la resta de socis, però que –com reclama el grup de Míriam Nogueras- no afectarà les inversions que es comprometin amb la descarbonització.

L'executiu espanyol ha aconseguit recuperar algunes de les mesures que havien quedat pendents en comissió com la reforma de l'impost a la banca. L'aprovació d'una esmena transaccional pactada entre PSOE, Junts i Sumar ha permès incrementar del 6 al 7% el gravamen sobre els interessos i comissions de les entitats bancàries amb més de 5.000 milions en beneficis. Aquests ingressos es repartiran entre les comunitats en funció del PIB.

També han quedat incorporades a la llei les modificacions tècniques de l'Impost de Societats pels canvis que va introduir el 2016 el govern del PP i que van ser anul·lades pel Tribunal Constitucional, així com un impost a les cigarretes electròniques, més gravàmens per al tabac i un augment de dos punts, fins al 29%, del tipus màxim d'IRPF a les rendes de capital superiors a 300.000 euros.

Abans de la votació d'aquest dijous, però, el govern espanyol ha hagut de quadrar acords amb tots els socis parlamentaris. El primer va ser amb Junts, que va situar com a línia vermella que el text no incorporés la pròrroga de l'impost a les grans energètiques perquè al seu entendre comprometia inversions de Repsol per 1.200 milions d'euros al Camp de Tarragona.

Després l'executiu va tancar una entesa amb Sumar i va sotmetre el paquet a una votació agònica el passat dilluns a la Comissió d'Hisenda del Congrés. La manca d'acord i les posicions contraposades dels socis van fer embarrancar bona part de la reforma que pretenien el PSOE i Sumar.

Finalment, però, els socialistes van aconseguir els vots d'ERC, Bildu i BNG a canvi de comprometre's a impulsar la pròrroga de l'impost a les grans energètiques durant el 2025. Un punt que, malgrat les aparences, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va veure "compatible" amb els compromisos adquirits amb Junts.

Pocs minuts després de l'acord de dilluns, el Ministeri d'Hisenda va matisar que el compromís assolit amb ERC per prorrogar l'impost deixaria fora de l'abast del tribut les empreses que mantinguessin el seu compromís amb la descarbonització, que segons Junts són la majoria de les grans energètiques, inclosa Repsol.

Aquest dijous, i a pocs minuts de l'inici de les votacions, Podem ha anunciat el seu acord amb els socialistes a canvi del compromís de l'executiu d'impulsar una comissió amb presència de tots els partits per aprovar un nou impost "permanent" a les energètiques. En el cas que no hi hagi consens abans del 31 de desembre, segons Podem, el PSOE es compromet a prorrogar l'actual. L'acord estipula, però, que no es gravaran les inversions que es comprometin amb la descarbonització.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha recordat que malgrat els acords assolits pel PSOE amb la resta de formacions, "la realitat és que l'únic que s'ha aprovat és el 100% de l'acord amb Junts", i "ja es veurà" si la resta d'acords entre els socialistes i els altres socis "s'acaben materialitzant o no".

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha afirmat que és una bona notícia per al país, perquè l'aprovació d'aquest paquet permetrà "un sistema fiscal més just" i "blindar l'Estat del benestar". "Vull felicitar tots els grups polítics per la seva capacitat de diàleg i entesa", ha sentenciat.

Montero ha recordat que Junts i el PNB, les dues forces que s'oposen a l'impost a les energètiques, participaran de la "comissió negociadora" per a la creació del nou impost que s'activarà en les pròximes setmanes. "Posarem tot el nostre esforç per consensuar i aprovar la nova llei abans del 31 de desembre", ha dit Montero, que ha reivindicat novament la capacitat de "diàleg" del seu executiu.