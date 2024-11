Dominique Pelicot: “Moriré com un gos, mai hauria hagut de fer-ho”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dominique Pelicot, l’home que durant 10 anys va drogar la seua dona per abusar d’ella sense el seu consentiment i perquè també la violessin desenes d’altres homes que gravava, va declarar ahir en el judici: “Mai hauria hagut de fer-ho, això, moriré com un gos.” Entre llàgrimes, va acabar la seua última declaració davant del Tribunal del Criminal d’Avinyó adreçant-se a la seua exdona, Gisèle Pelicot, i a la seua filla, Caroline Darian, a les quals va reiterar les seues excuses per tot el dolor causat, malgrat que va reconèixer que “no serà suficient”. El principal acusat d’aquest judici, en el qual podria ser condemnat fins a 20 anys de presó, va assumir que era un “addicte al sexe” i que morirà sol perquè més enllà de la seua advocada ningú li dona suport. Va afirmar que no era conscient de fins a quin punt va fer mal a la seua dona i als seus fills. L’al·legat dels advocats de Gisèle Pelicot va situar la falta de consentiment com la clau per responsabilitzar els 50 acusats que van abusar sexualment d’ella. La sentència està prevista per al 20 de desembre.