Illa assegura que Metsola treballa a favor de l'ús del català a la UE

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va mostrar convençut ahir que la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, treballa “seriosament” per a l’ús del català a la cambra. Després de trobar-se amb la dirigent de l’Eurocambra a Brussel·les, Illa va subratllar que es fa una “anàlisi rigorosa i seriosa” i que no es treballa des d’una “aproximació administrativa”. “Surto convençut, he vist que es vol abordar la qüestió seriosament, s’ha creat un grup de treball específic i hi ha voluntat d’abordar-lo en la seua plenitud”, va indicar. Tanmateix, el president va assenyalar que fer efectiu l’ús del català al Parlament Europeu és un procés que “tindrà el ritme que tingui” segons ho decideixi la Mesa de la Cambra. El president, que va assistir també al plenari del Comitè de les Regions, va fer ús del català per defensar que Catalunya vol “tornar a implicar-se” a fer aportacions a favor de la construcció europea. “Comptin amb nosaltres, comptin amb Catalunya”, va ressaltar Salvador Illa. Una vegada acabat aquest plenari, el president va aprofitar el viatge per reunir-se amb el lehendakari del País Basc, Imanol Pradales, i amb la presidenta de la Comunitat Foral de Navarra, María Chivite, assistents a l’acte.

Puigdemont critica que no es reuneixin a Brussel·les

L’expresident Carles Puigdemont va retreure ahir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que visiti Brussel·les i no es reuneixi amb ell, cosa que segons el seu parer és una mostra de la seua “resistència política a aplicar l’amnistia”. “El missatge està clar i ja no hi insistirem més. No és que no toqui, és que no vol”, va lamentar Puigdemont en una publicació a X. El líder de Junts va qualificar d’“impròpia” l’actitud “d’algú que hauria de ser el president de tots els catalans” i va criticar la seua decisió de no reunir-se amb ell com “amb la resta d’expresidents”. “Negar-se a mantenir una reunió institucional només s’explica per la seua resistència a aplicar l’amnistia”. El socialista va respondre a les crítiques afirmant que es reunirà amb ell “quan arribi el moment”. Junts va considerar que els 100 primers dies del Govern d’Illa “en semblen 155” perquè, segons va denunciar la portaveu, Mònica Sales, ha iniciat un “procés d’espanyolització”.