El PSOE aconsegueix els suports per aprovar la reforma fiscal gràcies a un acord amb Podem

Podem ha anunciat aquest dijous un acord amb el PSOE per aprovar la reforma fiscal. Els vots de la formació d'Ione Belarra eren imprescindibles per superar la votació que tindrà lloc aquesta tarda. Fins ara l'executiu comptava amb el suport del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG, però un 'no' de Podem hauria fet caure el paquet fiscal. Segons Podem, l'acord suposa el compromís dels socialistes "d'impulsar una nova proposició de llei que contingui un impost a les empreses energètiques". En el cas que el nou impost no aconsegueixi prou suports abans del 31 de desembre, continua Podem, el govern espanyol aprovarà un nou decret prorrogant el gravamen actual. Segons Podem, fruit de l'acord, en els pròxims dies es constituirà una comissió negociadora amb presència de tots els partits polítics per "aconseguir el consens necessari per aprovar aquest impost".

En el cas que no s'aconseguís aquest consens abans del 31 de desembre, segueix Podem, el govern "aprovarà un altre Reial Decret amb la pròrroga de gravamen a les empreses energètiques per a l'any 2025". L'acord amb Podem estableix que la nova estratègia fiscal respecte a les energètiques "haurà de ser compatible amb no gravar les inversions que es comprometin en descarbonització", en la línia del matís que el govern espanyol va introduir en l'acord que va assolir amb ERC el passat dilluns.

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha expressat la seva "satisfacció" per un acord que ha arribat després de "moltes hores de negociació" que ha permès mantenir un "impost just". Segons Belarra, Podem ha obtingut prou garanties del fet que finalment hi haurà un impost a les energètiques independentment de la posició de formacions com Junts, que s'oposa a la taxa. "Es gravarà les empreses energètiques, que són les principals responsables de la contaminació a Espanya", ha afirmat, i "hem fet un pas molt important" perquè "hi haurà negociació i hi haurà impost". A més, Belarra ha assegurat que a diferència del que va pactar ERC dilluns, Podem assegura que un cop negociada, la nova taxa a les energètiques serà "permanent". L'executiu espanyol ha celebrat l'acord amb Podem. "Hi haurà majoria i tirarà endavant", ha afirmat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en declaracions als passadissos del Congrés.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha afirmat que és una bona notícia per al país, perquè l'aprovació d'aquest paquet permetrà "un sistema fiscal més just" i "blindar l'Estat del benestar". "Vull felicitar tots els grups polítics per la seva capacitat de diàleg i entesa", ha sentenciat.

Montero ha recordat que Junts i el PNB, les dues forces que s'oposen a l'impost a les energètiques, participaran de la "comissió negociadora" per a la creació del nou impost que s'activarà en les pròximes setmanes. "Posarem tot el nostre esforç per consensuar i aprovar la nova llei abans del 31 de desembre", ha dit Montero, que ha reivindicat novament la capacitat de "diàleg" del seu executiu.