Rússia llança per primera vegada un míssil intercontinental a Ucraïna

El Kremlin va assegurar aquest dijous que Rússia fa tot el possible per evitar un conflicte nuclear després del llançament, segons la Força Aèria ucraïnesa, d’un míssil balístic intercontinental contra territori del país veí. "Hem subratllat en el context de la nostra doctrina nuclear que Rússia manté una postura responsable en el sentit de fer el màxim esforç per impedir un conflicte d’aquesta classe", va dir Dmitri Peskov, portaveu presidencial, en la seua roda de premsa telefònica diària.

Peskov va afegir que confia que "altres països també assumeixin la mateixa posició responsable i no duguin a terme accions provocadores".

Quant al llançament del míssil intercontinental, va remetre al Ministeri de Defensa rus, que al seu comunicat de guerra matutí no va al·ludir a l’esmentat assumpte.

Segons va informar la Força Aèria ucraïnesa, Rússia va llançar aquest dijous, per primera vegada, un míssil balístic intercontinental "contra fàbriques i infraestructures crítiques" de la ciutat de Dnipró, en el centre d’Ucraïna. El míssil intercontinental hauria estat llançat des d’Astracán, regió situada al sud de Rússia i banyada pel mar Caspi, des d’on Moscou va bombardejar Ucraïna en el passat amb míssils de creuer.

La nova doctrina nuclear russa, aprovada aquesta setmana pel president, Vladímir Putin, contempla l’ús d’armes nuclears en cas d’atacs convencionals que amenacin la sobirania de Rússia i Bielorússia.

Les regions frontereres russes de Kursk i Briansk han estat aquesta setmana objecte d’atacs amb míssils de llarg abast nord-americans ATACMS i Storm Shadow. Els míssils intercontinentals, que poden portar diverses càrregues nuclears, formen part de la tríada nuclear russa juntament amb submarins atòmics i l’aviació estratègica.