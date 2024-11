Illa i Sánchez pacten un pla de xoc contra la multireincidència i projectes d'innovació

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que "Catalunya ha tornat" i ha afegit que ho ha fet per "implicar-se a fons en una Espanya plural", just després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa. Precisament en aquesta reunió, els dos presidents han acordat reactivar durant el primer trimestre del 2025 les quatre comissions bilaterals (la Generalitat-Estat; la d'Assumptes Econòmics i Fiscals; la d'Infraestructures, i la de Transferències). A banda, d'aquesta trobada també n'ha sortit un acord per dissenyar un pla de xoc contra la multireincidència abans que acabi el 2024 i inversions de 161 milions d'euros en projectes d'innovació.

Normalitat institucional i "implicació a fons"

Illa ha emmarcat la reunió en la "normalitat institucional" i ha destacat el clima de "col·laboració" entre governs i presidents. "Ha de ser la norma i no l'excepció", ha insistit el cap de l'executiu, que considera que aquest és "l'anhel majoritari dels catalans". De fet, Illa ha dit que com a president de Catalunya farà "tot el possible per restablir la normalització institucional". Per al president de la Generalitat, aquesta reunió ha simbolitzat l'inici d'una "nova etapa" en la relació entre governs, que creu que està basada en "la lleialtat institucional, la confiança i la col·laboració".

A banda, ha apuntat que la seva assistència a la reunió ha estat per "responsabilitat" i ha avançat que mentre sigui president, Catalunya "ocuparà el lloc que li correspon". "Ningú representa Espanya més que ningú, i en nom d'Espanya també hi parlem des de Catalunya", ha resumit. De fet, el president ha insistit en la intenció d'implicar-se "a fons" en la "millora d'Espanya i de l'estat de les autonomies".

Acords en col·laboració, multireincidència i innovació

La reunió amb el president del govern espanyol ha servit per reactivar les quatre comissions bilaterals entre els dos executius, que s'hauran de reunir durant el primer trimestre del 2024, possiblement durant el febrer. Una d'aquestes comissions, la d'Assumptes Econòmics i Fiscals, és la que ha d'abordar la reforma del sistema de finançament. Illa creu que aquests mesos que falten donaran "marge suficient" als diversos equips per "omplir l'ordre del dia amb acords concrets".

Un segon pacte d'aquesta trobada ha estat el compromís de dissenyar un pla contra la multireincidència. En aquest cas, el pla de xoc s'ha de resoldre abans que acabi el 2024. El president no ha volgut donar detalls sobre les mesures que inclourà però sí que ha dit que el sistema judicial a Catalunya té "un dèficit" i que volen "accelerar els treballs" per superar-lo. L'objectiu, segons ha dit, és augmentar la celebració de judicis ràpids i reduir l'acumulació de judicis pendents.

La reunió d'Illa i Sánchez també ha servit per acordar 161 milions d'euros d'inversió en projectes d'innovació. Concretament, seran 60 milions d'euros provinents del finançament del PERTE Xip per al projecte Innofab a Cerdanyola del Vallès, centrat en el desenvolupament de semiconductors. Es calcula que aquest projecte mobilitzarà inversions d'uns 392 milions d'euros.

També es destinarà 66 milions d'euros al projecte PIXEurope, coordinat per l'Institut de Ciències Fotòniques, que tracta el desenvolupament de circuits integrats fotònics i que es calcula que pot mobilitzar uns 400 milions d'euros de recursos; mentre que el projecte DARE, liderat pel Barcelona Supercomputing Center, rebrà 35 milions d'euros d'inversió més.

Sánchez i Illa s'han reunit durant poc més d'una hora. La trobada s'emmarca en la ronda de reunions que Sánchez ha estat mantenint amb els presidents autonòmics des de finals de setembre. La reunió amb Illa s'ha produït el darrer dia d'aquest cicle. A les 12 del migdia Sánchez s'ha entrevistat amb el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. A la tarda serà el torn de Juan Jesús Vivas, president de Ceuta, i de Juan José Imbroda, president de Melilla.