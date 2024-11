Sánchez salva in extremis el paquet fiscal amb un text que avalen des de Podem fins a Junts

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés va aprovar ahir la transposició de la directiva europea que regula un tipus mínim del 15% per a les multinacionals i el paquet fiscal del Govern central, que inclou mesures com els impostos a la banca i els vapejadors o una pujada de la fiscalitat del tabac. Després de setmanes de dures negociacions i vetos creuats, que van arribar a posar en perill una norma que preveu recaptar 8.000 milions, el projecte de llei va ser aprovat per 178 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNB, Podem, BNG i CC) davant 171 vots en contra i passa ara al Senat, on continuarà la tramitació.

Fins ahir al matí, Podem mantenia la intenció de votar-hi en contra, cosa que hauria fet decaure la llei, i només va canviar de posició després de tancar un acord amb el PSOE per impulsar un impost per a les energètiques. Van pactar impulsar un projecte de llei que reguli el tribut, la qual cosa va generar cert malestar al PNB, que no n’havia estat informat.

Adverteixen que noves càrregues impositives posaran en risc inversions per 30.000 milions

La peça clau d’aquesta futura llei és Junts, el vot del qual és imprescindible per tirar-la endavant. La portaveu, Míriam Nogueras, es va limitar a dir que quan coneguin la iniciativa, l’analitzaran.

El projecte de llei adapta la regulació estatal del tipus mínim del 15% per a les multinacionals a la directiva europea, una transposició que ja va amb retard, la qual cosa ha portat la Comissió Europea a obrir expedient a Espanya. També incorpora una bateria de mesures fiscals pactades pel Govern amb els seus socis, entre les quals destaca la creació d’un impost sobre el marge d’interessos i comissions bancàries, que substituirà l’actual gravamen extraordinari i que serà concertat amb les hisendes forals.

Així mateix, s’estableix un impost per als vapejadors, una pujada de la tributació del tabac, un augment de l’IRPF per a les rendes del capital superiors a 300.000 euros i una baixada de l’impost de societats per a pimes, així com una sèrie de canvis normatius per combatre el frau fiscal en el sector dels hidrocarburs.

En aquest sentit, també s’aproven modificacions en l’impost de societats que permetran compensar l’efecte en la recaptació de l’anul·lació, per part del Tribunal Constitucional, de les reformes realitzades pel Partit Popular a aquest impost i que haurien suposat, segons la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, la pèrdua de 5.000 milions en ingressos només aquest any.

En aquest sentit, el president del Govern central, Pedro Sánchez, es va mostrar “satisfet” amb l’aprovació del paquet fiscal al Congrés i va agrair als seus socis l’“esforç de negociació” per tirar-lo endavant.

Va destacar que aquesta reforma fiscal permetrà reforçar els serveis públics amb “justícia fiscal”, ja que per al seu finançament exigirà “una mica més d’esforç” a les grans corporacions, com les entitats financeres.

Decau la pujada tributària al dièsel que costava 40 milions a Lleida

La pujada de la tributació del dièsel per equiparar-lo a la gasolina i bona part de les mesures pactades amb Sumar, com els impostos per als béns de luxe i les grans herències o per retirar els beneficis fiscals a socimis i assegurances de salut privades, que havia anunciat el ministeri d’Hisenda, van quedar ahir fora del paquet fiscal. Només la pujada de la tributació del gasoil suposava un sobrecost d’uns 40 milions d’euros a l’any per als conductors lleidatans.