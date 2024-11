La secretària d'Estat d'Energia substituirà Teresa Ribera en el Govern central

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sara Aagesen, fins ara secretària d’Estat d’Energia, substituirà Teresa Ribera com a vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. L’anunci es produeix després de desbloquejar-se el nomenament de Teresa Ribera com a vicepresidenta executiva de la nova Comissió Europea d’Ursula von der Leyen, la ratificació de la qual està prevista per a la propera setmana una vegada superat el veto promogut pel PP d’Alberto Núñez Feijóo.

Nascuda a Madrid el 1976, Aagesen és enginyera química per la Universitat Complutense de Madrid, amb especialitat de Medi Ambient, i des del gener del 2020 exerceix com a secretària d’Estat d’Energia. Al llarg de la seua trajectòria professional ha ocupat diferents llocs relacionats amb l’àmbit de la cartera ministerial que passarà a liderar.