L'UCO apunta al fiscal general per la filtració sobre el nòvio d'Ayuso

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil considera que existeix una “participació preeminent” del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en la filtració dels correus que va denunciar Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, sobre el seu pacte per frau fiscal amb la Fiscalia. Així consta en l’informe en el qual la Guàrdia Civil analitza el material confiscat a la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durant l’escorcoll efectuat al seu despatx el 30 d’octubre passat en el marc de la causa en la qual és investigada juntament amb del fiscal general de l’Estat. El Suprem els va obrir causa el passat 16 d’octubre per un presumpte delicte de revelació de secrets per filtrar suposadament a la premsa els correus electrònics intercanviats entre l’advocat de González Amador i el fiscal del cas, Julián Salto, per arribar a un acord.

Segons l’informe, García Ortiz hauria pogut passar aquests correus a la premsa, perquè es trobaven a la seua disposició i a l’abast de molt poques persones més. El fiscal general els havia demanat per fer una nota de premsa, en resposta a informacions que es publicaven sobre el cas.

La Moncloa defensa el fiscal general i Ayuso diu que intenten “com macarres” desprestigiar-la

Malgrat l’informe de l’UCO, el magistrat instructor del cas, Ángel Hurtado, va rebutjar suspendre de forma cautelar García Ortiz com a fiscal general de l’Estat i Rodríguez com a fiscal en cap provincial de Madrid.

D’altra banda, el jutge que instrueix la causa, Ángel Hurtado, ha citat el secretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, perquè declari com a testimoni divendres. Ho fa després que el diari ABC publiqués que la cap de gabinet de l’ara ministre Óscar López, Pilar Sánchez Acera, va enviar a Lobato la confessió d’Alberto González Amador perquè la utilitzés a l’Assemblea de Madrid. Ell s’hauria negat a fer-ho i, llavors el Govern central ho hauria filtrat. Lobato va desmentir que la Moncloa li filtrés el document i va afirmar que va acreditar davant de notari que “ni els socialistes madrilenys ni la Moncloa no havíem rebut de la Fiscalia cap informació relativa al nòvio d’Ayuso”.

La presidenta madrilenya va acusar el “règim de Sánchez” d’intentar “com macarres” desprestigiar-la amb “completes il·legalitats”. Per la seua part, des del Govern van defensar l’actuació del fiscal general, van afirmar que l’Executiu es va assabentar per la premsa del pacte del nòvio d’Ayuso i van rebutjar valorar la citació de Lobato.