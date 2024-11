Un ultra prorús i antisemita, a les portes de la presidència romanesa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La inesperada victòria, impulsada per les xarxes socials, de l’ultranacionalista Calin Georgescu en la primera volta de les eleccions presidencials a Romania celebrades diumenge ha fet sonar les alarmes sobre la possibilitat que un polític prorús, antisemita i anti OTAN, que es considera un “enviat de Déu”, sigui el pròxim cap de l’Estat. Georgescu, de 62 anys d’edat, va aconseguir transformar el 6 per cent que li donaven les enquestes en una rotunda victòria en el 23 per cent dels vots, superant fins i tot l’actual primer ministre, Marcel Ciolacu, que s’ha quedat fora de la segona i definitiva volta en dos setmanes i ha dimitit de forma fulminant com a líder del PartitSocial Demòcrata.

Georgescu, pràcticament un desconegut en l’alta política, s’enfrontarà en la segona volta de les eleccions a la segona candidata amb més vots diumenge, l’europeista conservadora Elena Lasconi, que intentarà unificar el vot de dretes i de centre a Romania, membre de la Unió Europea i de l’OTAN.

L’èxit del candidat ultranacionalista ha sorprès tothom. Durant la campanya electoral amb prou feines va tenir presència en els mitjans tradicionals i es va basar en les xarxes socials, especialment en TikTok, una xarxa en què el principal grup d’usuaris té entre 25 i 34 anys.