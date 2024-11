La Generalitat valenciana elimina el límit de sou per als seus consellers

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat valenciana va aprovar ahir eliminar el límit salarial per als consellers i els alts càrrecs de l’Executiu autonòmic, una decisió que ha provocat una forta polèmica en plena crisi per la dana. Fins ara, aquests càrrecs podien superar el sou del president Carlos Mazón en un 15 per cent. Ahir van prendre possessió els nous consellers nomenats per Mazón i el nou vicepresident per a la Recuperació Econòmica i Social, el tinent general de l’Exèrcit de Terra Francisco José Gan Pampols, començarà a visitar “totes” les localitats afectades per la dana del passat 29 d’octubre aquesta setmana. Aquesta vicepresidència s’ha creat per centralitzar totes les accions del Consell encaminades a la recuperació i normalització econòmica i social de la província de València i, en especial, en els municipis afectats per la riuada.

Mentrestant, Compromís i Sumar van tancar un acord amb Podem, ERC i Junts per demanar una comissió d’investigació al Congrés que serveixi per depurar responsabilitats polítiques per la gestió de la dana va causar més de 220 morts a València i altres províncies.

Per la seua banda, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va anunciar que el seu grup registrarà una petició pròpia per crear una comissió d’investigació. Paral·lelament, el Partit Popular va acordar impulsar-ne al Senat, on té majoria absoluta, una altra.