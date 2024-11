Junqueras demana “recosir” ERC i Godàs i Solà, renovar-la

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exlíder d’ERC i candidat de Militància Decidim a dirigir el partit, Oriol Junqueras, va apostar ahir per “recosir” la formació després del congrés dels republicans de dissabte, mentre que el candidat de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, i l’aspirant de Foc Nou, Helena Solà, van fer una crida a obrir un nou cicle amb un canvi de lideratge. Així es van pronunciar durant el debat entre candidats a presidir el partit, en el qual els tres es van enfrontar per les responsabilitats de l’anomenada estructura B del partit i la pèrdua de vots al llarg de l’últim cicle electoral. Junqueras va afirmar que se sent “responsable” del que ha fet “quan estava en plenitud”, amb referència al seu pas per presó, i va reivindicar que durant el seu mandat es va celebrar el referèndum de l’1-O. També va insistir a defensar que vol “salvar el partit” dissabte perquè després serà “més difícil” fer-ho. Solà va exigir a l’exvicepresident assumir “alguna responsabilitat” per les campanyes de la trama B del partit, i li va etzibar que “t’aprecio i t’admiro, però has estat tretze anys president d’ERC, i aquests fets han tingut lloc aleshores”. “Alguna responsabilitat tindràs sobre això”, va sentenciar.

Per la seua part, Godàs va afirmar que, si presideix el partit, serà responsable “del que vagi bé, regular i malament”, i va advocar per obrir “un nou cicle”.