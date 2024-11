L'exdirector del CNI nega que el 'cervell' dels atemptats del 17-A fos un informador

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exdirector general del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán va afirmar ahir que el cervell dels atemptats del 17 d’agost del 2017, l’imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty, “no va ser mai col·laborador ni informador del CNI”. A més, va afirmar que insinuar que els serveis d’intel·ligència estiguessin implicats en els atemptats de les Rambles de Barcelona i Cambrils és “una infàmia”. Així es va pronunciar en la comissió d’investigació del cas al Congrés, que va arrancar a mig gas al no haver desclassificat el Govern central la documentació dels serveis d’intel·ligència, tal com exigia Junts. El que va ser el màxim responsable del CNI entre 2009 i 2019 va admetre que membres dels serveis d’intel·ligència van visitar Es Satty “dos vegades, o potser tres” durant la seua estada a presó a Castelló, entre 2012 i 2014, però va assegurar que només ho van fer en el marc de les tasques de “prevenció” del gihadisme que porten a terme en presons i mesquites. Tanmateix, es va escudar en el seu deure de guardar secret per evitar respondre si el CNI va seguir en contacte amb Es Satty una vegada aquest ja havia sortit de la presó. També va apel·lar a l’existència de documents classificats per excusar-se i no aclarir si la CIA havia alertat els Mossos. Sanz Roldán també va insistir a subratllar que els serveis d’intel·ligència no van tenir informació prèvia abans de la comissió d’aquests atemptats. Davant de les crítiques dels partits independentistes, que van apuntar a una possible implicació del CNI en els atemptats, Sanz Roldán va respondre que és una “vilesa” i una “infàmia” pensar que l’organisme que liderava disposava de la informació necessària per evitar la mort de setze persones i no ho va fer. Quan li van preguntar sobre com és possible que el CNI desconegués que s’estaven planejant atemptats terroristes a Barcelona, Sanz Roldán va replicar que “ho sabia qui havia de saber-ho”. També va afegir que en la lluita contra el terrorisme “mai no es guanya una guerra sense perdre alguna batalla”, declaracions que van indignar ERC i Junts. Per la seua part, l’exdirector del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) José Luis Olivera va admetre “errors” en les tasques policials per evitar atemptats com el del 17-A, tot i que va negar “negligències”. Va garantir que el seu equip “no sabia qui era” l’imam de Ripoll fins després de l’explosió d’Alcanar el 16 d’agost del 2017, un dia abans de l’atemptat de les Rambles.

Junts veu “evident” la connexió entre l’Estat i l’atac terrorista

Junts i ERC van retreure ahir a Félix Sanz Roldán que els serveis d’intel·ligència no impedissin els atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, i l’expresident Carles Puigdemont va assegurar que la connexió entre l’Estat i els atacs és “evident”. La diputada de Junts Pilar Calvo es va embrancar al Congrés amb l’exdirector del CNI a l’insinuar que els serveis d’intel·ligència podrien haver tingut dades sobre que es produirien els atacs i no van avisar els Mossos. Puigdemont va censurar a les seues xarxes socials que de les declaracions de Sanz Roldán es poden treure moltes conclusions, però totes apunten en la mateixa direcció. “La connexió entre l’Estat i els autors dels atemptats és una evidència.”Els partits independentistes també van criticar que la Moncloa no hagi desclassificat documents oficials. Fonts del Govern espanyol asseguren que el procediment requereix temps.