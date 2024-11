Lobato denuncia el seu linxament de dirigents del PSOE i no dimitirà

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, va denunciar ahir el “linxament” que pateix per part d’“alguns dirigents” del seu partit després de la polèmica desencadenada sobre el seu registre davant de notari dels missatges que va mantenir amb Pilar Sánchez Acera, assessora del ministre Óscar López, sobre els presumptes delictes fiscals de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Diverses veus del PSOE es van desmarcar de les acusacions però es van enfrontar a Lobato. Va ser el cas del delegat del Govern a Madrid, Fran Martín Aguirre, que li va recriminar que faci “estratègies personals”. Així mateix, la portaveu socialista a l’ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, va exigir a Lobato que “doni explicacions a la militància” i que convoqui un Comitè Executiu regional extraordinari per donar en aquest fòrum els aclariments que siguin necessaris. La tranquil·litat que el PSOE buscava per al seu 41 Congrés Federal de Sevilla que se celebra aquest cap de setmana s’ha vist torbada per la irrupció de la crisi al PSOE madrileny. Des de files socialistes s’ha demanat més o menys explícitament a Lobato que no vagi avui a la capital sevillana després de declarar davant del jutge que investiga el fiscal general de l’Estat per la filtració de dades del nòvio d’Ayuso. El secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, va rebutjar entrar a valorar les “penes internes” del PSOE i del PSOE-M però va dir que cada dia és més evident que tant aquests com el Govern central “funcionen com una autèntica màfia”.

Montero: “El més important és que Ayuso va mentir”