Netanyahu accepta un alto el foc de 60 dies al Líban

El primer ministre Benjamin Netanyahu va anunciar ahir que el gabinet de seguretat ha acceptat la proposta d’acord d’alto el foc al Líban de seixanta dies, però que Israel mantindrà “llibertat d’acció” si Hezbollah viola l’acord. “La durada de l’alto el foc dependrà del que passi al Líban i nosaltres mantindrem total llibertat de moviment”, va afirmar el primer ministre en una compareixença.

Hores abans d’aquest anunci, Israel va bombardejar el centre de Beirut després d’emetre per primera vegada ordres perquè la població evacués diversos edificis en aquesta part de la capital, en previsió d’uns atacs que finalment es van produir i van causar un nombre indeterminat de víctimes mortals. Un portaveu militar va difondre en xarxes socials imatges dels edificis que serien atacats i que les Forces de Defensa d’Israel vinculen a Hezbollah. Recomanava l’evacuació “immediata” dels immobles i romandre almenys a 500 metres de distància.

Un bombardeig israelià deixa almenys onze morts en una escola amb desplaçats a Gaza

Els atacs no van cessar tampoc en altres zones del país, especialment al sud. A la zona de Shaqra, almenys sis persones van morir per un bombardeig, segons un balanç preliminar difós pel ministeri de Sanitat.

A més, dins de l’ofensiva terrestre iniciada a començaments del mes d’octubre passat, les tropes israelianes van assolir el riu Litani, una fita inèdita des de la retirada de l’any 2000.

Per una altra banda, almenys onze persones van morir i unes trenta van resultar ferides per un bombardeig llançat per les Forces de Defensa d’Israel sobre una escola de la capital de la Franja de Gaza que allotjava civils desplaçats per l’actual conflicte.

Per la seua part, els ministres d’Exteriors dels països del G7 van afirmar que estan “compromesos” i disposats a complir les “seues respectives obligacions” a nivell internacional, si bé no van al·ludir a l’ordre d’arrest emesa pel Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu i l’exministre de Defensa del seu gabinet Yoav Gallant.