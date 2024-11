El PSC tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el CEO

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El PSC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 39 i 42 escons, igualant els 42 del 12-M, segons el tercer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, presentat aquest dimecres. Junts cauria respecte als últims comicis però es mantindria segona, amb 30-32, per davant d'ERC (20-21) i el PP (15-16). Vox se situaria cinquena, amb entre 10 i 11 escons, i els comuns, sisens (6-7), compartint lloc amb Aliança Catalana (6-7), que superaria la CUP (5-6).

Un tripartit encapçalat pels socialistes, amb ERC i comuns, podria repetir la majoria absoluta (65-70), tal com van aconseguir per la mínima el 12-M. Per contra, l'independentisme no hi arribaria ni amb Aliança Catalana (61-66). El baròmetre es va fer entre l’11 d’octubre i el 14 de novembre amb 2.000 enquestes.