L'habitatge és el principal problema per als catalans, segons el CEO

L’habitatge és el principal problema dels catalans –un 20% dels enquestats el situen en primer lloc–, seguit de la insatisfacció amb la política (per a un 13%) i la inseguretat ciutadana i la sanitat (8%), segons es desprèn de la tercera onada del Baròmetre d’Opinió Pública (CEO) de 2024, que es va portar a terme entre l’11 d’octubre i 14 de novembre.

La primera vegada que l’accés a l’habitatge va arribar a ser la primera preocupació per als catalans va ser el 2007, quan la bombolla immobiliària va arribar al seu sostre i estava a punt de col·lapsar. Llavors un 21% dels enquestats el va citar com el problema més important. La dificultat per tenir una llar pròpia, ja sigui de compra o lloguer, és ara la principal per a totes les franges d’edat de menors de 50 anys, especialment entre la de 24 a 36 anys (un 36% el situa com a primer problema), mentre que entre els majors de 50 anys hi ha un empat entre l’accés a l’habitatge i la insatisfacció amb la política. L’habitatge també és el tema que més preocupa els simpatitzants de tots els partits polítics excepte els d’Aliança Catalana i Vox, que situen la immigració com la principal preocupació.

La insatisfacció política, la inseguretat i la sanitat, altres de les qüestions que inquieten els catalans

Per intentar fer front a aquesta situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el Govern adquirirà 450 habitatges propietat d’InmoCaixa per “garantir la seua finalitat social” (vegeu més informació a la pàgina 8). “L’habitatge és la principal font de desigualtat a revertir”, va afirmar Illa en un discurs en la clausura del 44è congrés d’UGT (més informació a la pàgina 28). També es va comprometre a aplicar “mesures contundents” en habitatge. Tanmateix, va advertir que aquestes polítiques s’han de basar “en el principi de realitat”, per això va advertir que la solució “no serà immediata” ni es resoldrà “ni amb una llei ni en una setmana”. Per la seua part, El Sindicat de Llogateres va demanar al Govern el parc complet d’habitatges d’InmoCaixa.

El PSC tornaria a guanyar els comicis i Junts seria segona força

■El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes amb una forquilla d’entre 39 i 42 escons, seguit de Junts, que obtindria entre 30 i 32 diputats, i ERC es quedaria en tercer lloc amb 20 i 21, segons el CEO. El PP se situaria en quarta posició amb entre 15 i 16 diputats, seguit de Vox, amb entre 10 i 11 escons, els comuns (6-7) i Aliança Catalana, que obtindria entre 6 i 7 diputats. Per la seua part la CUP es quedaria amb entre 5 i 6. En relació amb l’últim baròmetre de juny, els comuns, Aliança Catalana i la CUP pugen en l’estimació de vot, mentre que PSC, Junts i Vox retrocedeixen i ERC i PP baixen lleugerament. D’altra banda, el CEO assenyala que un 54% dels enquestats està en contra de la independència de Catalunya, la xifra més alta dels últims 10 anys, i un 40% està a favor.