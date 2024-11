Permís laboral de fins a quatre dies en casos de catàstrofes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir incloure en l’Estatut dels Treballadors un nou permís retribuït, l’anomenat “permís climàtic”, que blinda el dret dels treballadors a no acudir a la feina en cas de catàstrofes o alertes climàtics. En concret, els treballadors disposaran de permisos remunerats de fins a quatre dies per impossibilitat d’accedir al centre de treball o transitar per les vies de circulació necessàries per accedir-hi, com a conseqüència de les recomanacions, limitacions o prohibicions al desplaçament establertes per les autoritats competents, així com quan es presenti una situació de risc greu i imminent, incloses les derivades d’una catàstrofe o fenomen meteorològic advers. La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va explicar que a partir d’aquells quatre dies les empreses podran ubicar aquests treballadors en un ERTO de força major o prorrogar el permís, contribuint a sufragar-lo.

La Moncloa va donar llum verda a un tercer reial decret de mesures per afrontar les conseqüències de la dana, valorat en 2.274 milions d’euros, que inclou ajuts directes a fons perdut de fins a 10.000 euros per a la compra de vehicles i línies de suport per a la reconstrucció del teixit productiu de les zones afectades.

Mazón acusa Compromís d’apropiar-se del dolor i Baldoví “no descansarà” fins que no se’l jutgi

Mentrestant, la dana va tornar a ser una arma llancívola a les Corts Valencianes en un debat aspre. El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va dir que “no hi ha aguments de sou” al nou Consell conformat per afrontar la recuperació després de la dana i que aquest assumpte és, segons el seu parer, “una polèmica estèril”.

Mazón va acusar Compromís d’“apropiar-se del dolor” de les víctimes de la dana i li va exigir “menys escarafalls, crits i insults” i més plantar-se davant del Govern central perquè els ajuts estatals arribin com més aviat millor als afectats. Des de Compromís, Joan Baldoví va dir que “no descansarem fins a veure’l en tribunals” per la seua responsabilitat en el desastre.