El PSOE de Sánchez fa pinya perquè res no enteli el seu congrés i el PP en demana la dimissió

Un miler de delegats se citaran des d’avui a Sevilla per participar en el 41 Congrés Federal del PSOE, un conclave al qual Pedro Sánchez acudeix sense rival i amb el repte d’insuflar nous ànims al partit després de la dimissió de Juan Lobato a Madrid i les causes judicials que escatxiguen el seu entorn. Lobato està citat avui a declarar davant del Suprem com a testimoni en la causa que instrueix contra el fiscal general de l’Estat per revelació de secrets entorn del presumpte frau fiscal del nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes fan pinya i denuncien una estratègia política de desgast liderada per la ultradreta en els tribunals a partir d’informacions falses. El principal dubte és si la previsible renovació de càrrecs assolirà o no el nucli dur de Sánchez, especialment el secretari d’Organització, Santos Cerdán, a qui l’oposició ha posat a la diana després de ser assenyalat com a receptor de presumptes comissions en la trama Koldo. El que es dona per segur és la candidatura de l’actual ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, com a aposta de Ferraz en les primàries a Madrid.

En aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que la socialista és “la degradació més gran de la política espanyola des de la Constitució del 78” i va responsabilitzar Sánchez d’haver-la col·locat en una “situació sense límit”, per la qual cosa va tornar a demanar la dimissió del president del Govern espanyol.

El PSOE, alleujat per la dimissió de Lobato, però expectant davant de la seua declaració judicial

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va dir en la comissió del cas Koldo al Senat que no va tenir cap tipus de relació amb l’empresari investigat Víctor de Aldama, i va emfatitzar amb “un rotund no” que “mai” ha cobrat comissions. Torres es va burlar del fet que De Aldama digués que tenien una relació estreta i en canvi en la seua declaració l’anomenava “Víctor Ángel”, alterant l’ordre dels seus noms de pila, quan “és estrany tenir amb algú una relació estreta i no saber ni com es diu”.

El titular de Transports, Óscar Puente, va revelar en la mateixa comissió que la idea de l’auditoria interna sobre el cas Koldo va partir de l’aleshores sotssecretari del ministeri, Jesús Manuel Gómez, que va cessar al conèixer-ne els resultats de. A més, va assegurar que no va tenir cap cost fer-la, responent així a una de les preguntes per les quals li exigeix explicacions al Congrés l’exministre José Luis Ábalos, un dels principals assenyalats a l’informe.

L’ajudant de Begoña Gómez té funcions de “tasques logístiques”

La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va defensar ahir que tots els cònjuges dels presidents del Govern han comptat amb un ajudant que exerceix tasques “d’organització i logístiques”, però no va aclarir si l’assistent de Begoña Gómez es va cenyir a aquestes funcions al sol·licitar fons a empreses i negociar amb la Universidad Complutense de Madrid sobre les activitats privades de la dona de Pedro Sánchez. D’altra banda, es va referir a la decisió d’una jutge de Badajoz de citar com a investigat el germà del president del Govern espanyol, David Sánchez, i va assenyalar que aquest cas té “sospitoses similituds amb un altre”, amb referència al de Begoña Gómez.El PSOE de la província de Badajoz aposta “fermament” per “la presumpció d’innocència” de les persones citades per la jutge de la causa del germà del president del Govern central, i el seu advocat descarta delictes basant-se en un informe de l’UCO.