ERC decideix el seu futur entre crides a recosir el partit

La militància d’ERC està cridada a decidir avui qui pilotarà el partit durant els propers quatre anys en un Congrés que arriba enmig d’una forta divisió interna i entre crides que insten la nova direcció que treballi per “recosir” el partit i buscar la integració de totes les sensibilitats. Un total de 8.030 militants formen part del cens electoral que elegirà entre tres candidatures: Militància Decidim, que lidera el candidat a la reelecció i exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; Nova Esquerra Nacional, amb l’exalcalde de Vilassar de Mar Xavier Godàs al capdavant, o Foc Nou, amb l’exregidora de Sabadell Helena Solà com a candidata a la presidència.

La votació, que arrancarà a les 9.00, serà telemàtica, malgrat que s’habilitaran punts de suport en diferents ciutats, està previst que acabi a les 20.00 hores, moment en què se sabran els resultats. Si la candidatura més votada no aconsegueix almenys el 50 per cent dels sufragis, s’haurà de celebrar una segona volta el 14 de desembre vinent. El congrés és crucial per definir no només el lideratge d’ERC, sinó també la seua orientació futura, tant en termes de la seua estratègia política com de la seua relació amb el PSC i el sobiranisme.