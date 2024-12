Els valencians tornen a sortir al carrer per exigir el cessament de Mazón

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones van tornar ahir a mobilitzar-se a València per exigir la dimissió del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la gota freda de finals d’octubre que va deixar un balanç provisional de 222 morts i 25.000 milions d’euros en danys materials.

Ho van fer per tercera vegada en un mes, després de la multitudinària manifestació del passat 9 de novembre, que va reunir unes 130.000 persones, segons la delegació del govern espanyol al País Valencià.

Van protestar contra la resposta de l’executiu de Mazón a la dana, la falta de previsió, el retard en els avisos i la gestió de la posterior devastació que va provocar el desbordament de barrancs i rius.

Al llarg del recorregut es van veure diversos cartells contra Mazón, a qui els càntics enviaven a Picassent, on hi ha un centre penitenciari. A l’arribar al final del recorregut, es va recordar les víctimes mortals que les riuades han deixat a cada poble.

A diferència de la manifestació de fa tres setmanes, la d’ahir va sortir de la plaça de l’ajuntament però no va acabar davant el Palau de la Generalitat, sinó a la plaça de la Mare de Déu. Segons van denunciar els convocants, que són una cinquantena d’entitats, no se’ls va permetre repetir el recorregut del 9 de novembre per evitar enfrontaments a la seu del govern valencià.