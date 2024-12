Biden indulta el seu fill Hunter, declarat culpable d'evasió fiscal i possessió il·legal d'armes

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha indultat el seu fill Hunter Biden, que es va declarar culpable d'evasió fiscal i de compra i possessió il·legal d'armes mentre era addicte a les drogues. Quan queden menys de dos mesos per la seva sortida de la Casa Blanca, el demòcrata ha anunciat la mesura de gràcia argumentant que es tracta d'un "error judicial" instigat per "pressions polítiques". "Hunter ha estat assenyalat només perquè és el meu fill", ha denunciat Biden en un comunicat.

Hunter Biden, de 54 anys, es va declarar culpable de nou càrrecs fiscals al setembre per falsificar registres i no presentar declaracions d'un període en què estava enganxat al crack i a l'alcohol. Prèviament, havia estat declarat culpable per haver comprat una arma durant aquesta etapa com a addicte. Només pels delictes fiscals s'exposava a 17 anys de presó.

“Avui he firmat un indult pel meu fill Hunter. Des del dia en què vaig assumir el càrrec vaig dir que no intervindria en la presa de decisions del Departament de Justícia, i vaig mantenir la meva paraula fins i tot quan he vist com el meu fill era processat de manera selectiva i injustament”, ha defensat l’encara president dels Estats Units en un comunicat.

En el text, Biden afirma que Hunter ha estat tractat “de manera diferent” i que se l’ha “assenyalat” per ser el seu fill. “Els càrrecs en els seus casos es van produir després que alguns dels meus oponents polítics en el Congrés els instiguessin per atacar-me i oposar-se a la meva elecció”, ha assegurat. “Cap persona raonable que analitzi els casos de Hunter pot arribar a una altra conclusió que no sigui que va ser assenyalat només perquè és el meu fill, i això és un error”, ha afegit Biden, que ha denunciat que hi ha hagut un “esforç per fer caure Hunter quan porta cinc anys i mig sobri”. “En intentar fer caure Hunter, han intentat fer-me caure a mi, i no hi ha raó per creure que això s’aturarà aquí: ja n’hi ha prou”, ha sentenciat el president nord-americà.

Segons ha defensat en el comunicat, la “política bruta ha infectat” el procés i l’ha portat a un “error judicial”. “Espero que els estatunidencs entenguin per què un pare i president ha pres aquesta decisió”.