Junqueras i Godàs temptegen Foc Nou en la pugna per presidir ERC

L’exlíder d’ERC i candidat a tornar a presidir el partit, Oriol Junqueras, i la llista amb Xavier Godàs al capdavant, Nova Esquerra Nacional, han començat a temptejar Foc Nou, la candidatura encapçalada per Helena Solà, de cara a assegurar-se els vots per presidir el partit. Sense un resultat decisiu dissabte en la pugna pel poder del partit (la llista de Junqueras va aconseguir el 48,3% dels vots, mentre que la de Godàs va aconseguir el 35,3% i la de Solà amb el 12,6%), el suport de Foc Nou podria decantar la balança en la segona volta, que se celebrarà el 14 de desembre.

Junqueras va assegurar ahir que intentarà pactar amb “els de l’abstenció, amb els de Foc Nou i amb tothom”. Així es va pronunciar a Catalunya Ràdio, on va assegurar que “estem disposats a reconstruir tantes coses com faci falta”. “És possible que hi hagi gent que digui que vol ajudar des d’aquest altre lloc. I de llocs n’hi ha molts, no només a la llista”, va dir al ser preguntat per si està disposat a refer els noms de la seua candidatura per integrar altres llistes.

Per la seua part, Godàs va afirmar que “estem oberts a obrir el joc per arribar al 14 de desembre sent més”, i que distribuir càrrecs seria un “insult” a la militància. “Estem disposats a parlar de tot”, va afirmar, abans de subratllar que la seua llista té “moltes coincidències” amb Foc Nou.

Ambdós intenten seduir així la candidatura de Solà, que en els pròxims dies celebrarà una assemblea per fixar les seues prioritats de cara a la segona volta. Insisteix a renovar el partit, posar fi als acords “sistemàtics” amb el PSC i fixar un pla per aconseguir la independència de Catalunya. El candidat de Foc Nou a secretari general, Alfred Bosch, va afirmar que “les cadires no són el que ens motiva” en la negociació, i va posar en dubte que Junqueras sigui la “persona ideal” per liderar ERC.

D’altra banda, l’exlíder d’Esquerra a l’ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, va afirmar que Oriol Junqueras ha perdut “el plebiscit que ell mateix va plantejar” al no aconseguir el 50 per cent dels vots de les bases, que li haguessin atorgat en primera volta les regnes del partit, i va demanar renovar els lideratges.