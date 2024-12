La nova executiva del PSOE es posa a caminar amb la vista posada en les batalles territorials

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova executiva del PSOE es va reunir ahir per primera vegada a la seu del partit a Madrid enfocada a les eleccions municipals i autonómicasde 2027 i després de la celebració del 41 Congrés Federal de la formació aquest cap de setmana, que els ha donat “força” per encarar el camí fins a aquests comicis. El tancament del conclave estatal dona pas ara als processos de renovació en les direccions territorials. La majoria es preveuen simples processos, ja que els lideratges estan bastant consolidats, com és el cas Castella-la Manxa. Tanmateix, es preveuen lluites més dures en altres arenes, com les de Madrid, Andalusia, Extremadura o Aragó.

La primera batalla serà la de Madrid, on el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, presentarà oficialment la seua candidatura dijous.

López farà aquest pas arran de la dimissió de Juan Lobato com a líder del PSOE de Madrid, després que declarés com a testimoni en la causa que investiga el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per la presumpta filtració de correus electrònics entre l’advocat del nòvio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el fiscal que l’acusa de frau i falsedat documental.

De moment, l’exsecretari del PSOE-M es mantindrà com a diputat a l’Assemblea de Madrid i també com a senador per designació autonòmica al Senat.

Encara no se sap si hi haurà algú que pretengui disputar el lideratge de Madrid al ministre, però ara per ara són diversos els dirigents socialistes que ja han afirmat que és el “millor” per rellevar Lobato.

Un altre punt calent és Extremadura, amb el seu líder, Miguel Ángel Gallardo, imputat per un presumpte delicte de malversació relacionat amb la contractació de David Sánchez, germà del president. En aquesta línia, la diputada al Congrés per Lleida, Montse Mínguez, va retreure al PP que vulguin crear una “trituradora de persones i un atac constant perquè no tenen una alternativa de país”, amb referència a les recents acusacions de corrupció dels populars cap als socialistes.

El Congrés dels socialistes també ha implicat polèmica. L’aprovació de no incloure en el seu ideari les sigles “Q+” –que fan referència a les persones queer i la resta d’identitats i orientacions– al col·lectiu LGTBI i apostar per prohibir la participació de dones trans en categories esportives femenines, va generar les crítiques d’alguns dels seus socis, com Sumar o Podem.

Ambdós partits van titllar la iniciativa de trànsfoba i van lamentar que “copiïn les idees de l’extrema dreta”.

Els socis de Sánchez també es van pronunciar sobre l’empresa pública d’habitatge. La vicepresidenta de l’Executiu, Yolanda Díaz, va celebrar que es creï, encara que va advertir que això no servirà per fer baixar els preus dels lloguers. Per la seua part, des de Junts, van assegurar que “no és necessària”.

El Tribunal Suprem ha citat a declarar com a investigat el 12 d’aquest mes l’exministre de Transports José Luis Ábalos i ha acordat assumir la investigació de qui va ser el seu assessor, Koldo García, i de l’empresari Víctor de Aldama, sobre fets relacionats directament amb l’exdirigent socialista. El magistrat Leopoldo Puente ha citat Ábalos a declarar de forma voluntària per la seua suposada participació en la trama de comissions en contractes de mascaretes durant la pandèmia. Si no acudeix a la cita, el jutge haurà de sol·licitar un suplicatori al Congrés, ja que l’exministre està aforat per la condició de diputat. Ábalos era fins al moment l’únic imputat al Suprem per aquesta trama, si bé el jutge assumeix ara també la competència per investigar Koldo García i el considerat comissionista de la trama, Víctor de Aldama, respecte als fets relacionats de forma “directa i inescindible” amb l’exministre. A l’empresari el cita a declarar el dia 16 i a Koldo, el 17.

D’altra banda, el coronel de la Guàrdia Civil que va condecorar Víctor de Aldama va explicar ahir que aquest actuava des del 2019 com a col·laborador a la seua unitat, dedicada a la lluita antiterrorista, i que va ser Koldo, que també col·laborava amb l’institut armat des del 2009 en temes d’ETA, qui el va introduir. En la seua declaració com a testimoni davant del jutge de l’Audiència Nacional va eludir donar detalls sobre les tasques de De Aldama acollint-se a la llei de secrets oficials.

Alberto González Amador, nòvio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar una querella per injúries i calúmnies contra la portaveu socialista a l’ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, si no es retracta d’haver-lo anomenat “defraudador confés” i li demana 20.000 €.