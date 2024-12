El vicepresident per a la recuperació de la dana desconeix el seu salari

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tinent general retirat i vicepresident valencià per a la Reconstrucció després de la dana, Francisco José Gan Pampols, va assegurar ahir que no ha “demanat un salari” per acceptar el càrrec i, encara que va dir desconèixer quant percebrà, va afirmar que no cobrarà “com quan estava actiu”. En la seua primera roda de premsa després de prendre possessió, i preguntat per la polèmica sobre l’eliminació del límit salarial per als nous consellers, Gan Pampols va insistir que no ha “negociat cap retribució per venir aquí”. En aquest sentit, va assegurar que no sap quant percebrà de les arques autonòmiques, perquè encara no ha cobrat, i va defensar que la polèmica sobre el seu sou obeeix a un “error de comunicació”.

D’altra banda, el tinent general retirat va considerar que els protocols d’alerta “no han funcionat” amb la dana i va defensar que amb uns plans de prevenció adequats “es podrien haver salvat” algunes vides, encara que “no totes”. Gan Pampols també va afirmar que una de les prioritats del Govern valencià és garantir el correcte funcionament del clavegueram. Va ressaltar que, després de la tragèdia, la Generalitat ha retirat 15.000 tones de residus al dia, quan a València capital se’n recullen 12.000 a l’any. Per la seua part, el portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, va anunciar que presentaran una iniciativa parlamentària que obligarà tots els diputats a posicionar-se sobre si Mazón ha de dimitir o no per la seua gestió de la dana.