Govern espanyol i Generalitat s’obren a ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents

El govern espanyol i la Generalitat de Catalunya han acordat aquest dijous crear un espai de treball per abordar la possible ampliació del nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra fins els 25.000 efectius el 2030 i que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s’integrin a partir de d'aquest divendres al servei d’emergències 112. Així ho han anunciat el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la consellera d’Interior, Núria Parlon, després de la primera reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, en la qual també s’ha pactat que els Mossos s’incorporin al servei contra el blanqueig (SEPBLAC) i que assumeixin la investigació de delictes contra el medi ambient a Catalunya.

En la reunió, Generalitat i govern central han coincidit en la importància de la coordinació policial a Catalunya, mentre que Parlon ha subratllat que, abans d’ampliar competències dels Mossos, busquen incrementar els seus efectius.

"No som un govern de bombo i platet" En aquesta Junta no s’ha abordat la possibilitat que els Mossos assumeixin noves competències en seguretat en ports i aeroports, malgrat que l’anterior executiu de Pere Aragonès (ERC) va anunciar abans d’avançar les eleccions un principi d’acord en tal sentit.

Marlaksa ha subratllat que a la Junta no es porten punts quan existeixen "diferències de criteri", com en aquest cas, mentre que Parlon ha estat molt gràfica en assegurar que l’executiu d’Illa no és "un govern de bombo i platet", pel que per poder desplegar noves competències és necessari que abans hi hagi més efectius. "Les competències s’han de poder exercir amb eficàcia. Competències sí, però per poder executar-les, no per tenir-les i prestar un pitjor servei a la ciutadania. Jo no retiraré a Mossos del carrer per assolir competències, fins que no tinguem els Mossos que necessitem per donar una bona resposta", ha indicat Parlon.

Per aquesta raó, ha subratllat la importància de l’acord assolit avui per constituir un espai de treball, en el que participaran el Ministeri d’Interior, el Ministeri d’Hisenda i Funció Publica i la conselleria d’Interior per abordar la "possible ampliació" de la xifra d’efectius en els Mossos fins assolir els 25.000 el 2030. Segons Parlon, aquest acord no és un "brindis al sol", perquè per combatre l’augment de delictes i ampliar competències és "fonamental" ampliar la plantilla dels Mossos: actualment compten amb 19.070 agents, el 2021 es va acordar elevar el seu sostre als 22.006 i ara busquen ampliar aquest límit als 25.000 per a 2030.