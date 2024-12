Vox deixa de negociar pressupostos amb el PP per les polítiques sobre immigració

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vox va optar ahir per suspendre les negociacions pressupostàries amb el PP en totes les comunitats autònomes on el seu suport era necessari amb l’argument que els populars planegen negociar polítiques migratòries amb el PSOE. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va ser qui va escenificar el malestar del partit amb Génova per elevar la pressió contra els populars davant de la reunió que mantindran avui amb el Govern central i l’Executiu canari sobre la reforma de la llei d’estrangeria per obligar les comunitats a acollir menors immigrants no acompanyats. Ho va fer des del barri barceloní de Besòs-Maresme, on va denunciar el creixement de la inseguretat ciutadana, que els de Santiago Abascal lliguen estretament a la immigració. “No participarem en el repartiment d’immigració il·legal i d’inseguretat que pretenen Feijóo i Sánchez. Si el PP vol continuar impulsant les polítiques del PSOE, que negociï els pressupostos amb ells”, va sentenciar.

Aquesta decisió posa en risc que el PP pugui tirar endavant els pressupostos a les 5 comunitats on van subscriure pactes de govern i a les Balears, on donava suport extern. De fet, a les illes la formació ultra ha condicionat el seu suport als comptes de Marga Prohens que es realitzin canvis en lleis educatives per eliminar el català com a llengua vehicular.

El líder popular assegura que la formació “no cedeix a xantatges” i que “continuarà defensant els seus principis”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va respondre a l’envit llançat per Vox assegurant que la seua formació continua “defensant els seus principis conviccions” i no se sotmetrà a “xantatges de cap tipus” i va avisar que “cadascú haurà d’assumir les conseqüències dels seus actes”.