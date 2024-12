Macron carrega contra l'esquerra i la ultradreta per haver triat el “caos”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de França, Emmanuel Macron, va assegurar ahir en un missatge dirigit a la nació que no es farà responsable de les “irresponsabilitats” dels altres grups parlamentaris i que la seua intenció és esgotar el mandat, que acaba el 2027. El cap de la república va anunciar també que nomenarà un nou primer ministre en els pròxims dies per tancar la crisi oberta per la moció de censura que dimecres va fer caure el Govern de Michael Barnier, que ahir mateix va presentar la dimissió.

Macron va començar el discurs carregant contra els partits d’esquerra i l’extrema dreta, perquè, al seu parer, no van presentar la moció de censura “per fer, sinó per desfer, per crear el desordre”. Els responsables de la moció de censura, la primera amb èxit que viu França des del 1962, “no pensen en vostès, sinó en l’elecció presidencial” del 2027, va assegurar als ciutadans francesos.

Respecte al nou govern, el president va avançar que el nou primer ministre tindrà la missió de formar un govern d’interès general, la qual cosa podria suposar un encàrrec perquè hi hagi ministres de diversos colors polítics, amb la intenció de trencar la pinça del bloc d’esquerres i de l’extrema dreta que va permetre que prosperés la moció, que va ser presentada després que Barnier no aconseguís tirar endavant la seua llei de pressupostos.

Macron va prometre, a més, que el nou executiu tindrà a punt un nou projecte de comptes públics per a principis de l’any que ve. De moment, Barnier ocupa el càrrec de forma interina fins que Macron designi un successor davant de la impossibilitat de convocar noves eleccions fins a mitjans de l’any 2025.

El possible reemplaçament que pugui elegir el president per a l’antic comissari europeu com a primer ministre ja ha generat les primeres advertències. L’esquerra va deixar clar que si no és algú del Nou Front Popular (NFP) hi haurà una censura “automàtica” del futur gabinet. Per la seua banda, la líder de l’extrema dreta, Marine Le Pen, va advertir que si nomena un primer ministre d’esquerra “augmentaran les crides” a la seua dimissió.