Moncloa i Generalitat incorporen Guàrdia Civil i Policia Nacional al 112 a Catalunya

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar ahir la integració immediata, des de la passada mitjanit, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional en el Sistema d’Emergències de Catalunya, el 112. Un pacte que, en paraules del titular del departament, suposarà que “qualsevol trucada d’auxili realitzada al 112 per una emergència de qualsevol tipus tindrà una resposta policial molt més ràpida”. Així ho va anunciar en una roda de premsa al costat de la consellera d’Interior, Núria Parlon, després de la celebració de la Junta de Seguretat de Barcelona, a què va assistir el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Parlon va afegir que la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el servei permetrà donar “una resposta més àgil”. Va explicar que fins ara, quan arribava una emergència d’àmbit policial al 112, el sistema d’Emergències català alertava els Mossos, que en funció de l’àmbit competencial les derivava a la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Ara serà directament el 112 qui activarà directament el cos policial competent.

Els governs català i espanyol connectaran els sistemes de seguiment de casos de violència masclista

Govern i Moncloa també van pactar interconnectar el sistema d’atenció a les víctimes de violència masclista del Govern central i el de la Generalitat. Això permetrà mantenir les mesures de protecció que una dona víctima de violència masclista té a Catalunya si viatja a un altre lloc d’Espanya i que es conegui automàticament per part dels cossos policials estatals.

El que no es va acordar és, al contrari del que s’havia insinuat anteriorment, que els Mossos assumeixin competències de seguretat en ports i aeroports. Parlon va afirmar que les competències són “benvingudes”, però va advertir que “no trauré mossos del carrer per assumir competències i donar una pitjor resposta”.

L’anunci de Marlaska sobre el 112 va provocar dures crítiques de Junts i ERC, que van acusar el Govern de Salvador Illa de “descatalanitzar” i “espanyolitzar” el servei d’Emergències català. El secretari general dels juntaires, Jordi Turull, va censurar en aquest sentit que “el 155 entra amb força a les nostres institucions amb Illa de president. Ara de nou amb els Mossos d’Esquadra, la policia integral de Catalunya”. Esquerra va demanar la compareixença de Parlon al Parlament per haver “renunciat” a les competències en seguretat en ports i aeroports que, afirmen, el Govern de Pere Aragonès havia pactat en l’anterior legislatura.

En el marc de la reunió d’ahir també es va acordar que, al llarg del proper 2025, els Mossos d’Esquadra s’incorporin al servei contra el blanqueig, el SEPBLAC.

D’altra banda, s’impulsarà un mecanisme perquè la policia catalana pugui incorporar-se a les missions i grups d’ajuda del Govern espanyol en casos de catàstrofe a l’estranger.

Pla perquè el 2030 hi hagi 25.000 mossos, 3.000 més dels previstos

La Junta de Seguretat de Catalunya, que serveix per coordinar els cossos i forces de seguretat catalans i estatals, també va acordar constituir un espai de treball per abordar la possible ampliació del número previst d’agents dels Mossos, de 22.000 a 25.000 el 2030. Hi participaran els ministeris d’Interior i Hisenda i la conselleria d’Interior. L’actualització del límit, de moment sense dotació econòmica, s’avaluarà en una comissió mixta amb presència del ministeri d’Hisenda. Les conclusions es presentaran abans del setembre.