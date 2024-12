Notre Dame torna a saludar al món en la seua reobertura cinc anys després de l’incendi

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Dignataris de tot el món han acudit aquest divendres a París per celebrar la reobertura de la catedral de Notre Dame, cinc anys i set mesos després d’una gran obra de restauració després de l’incendi de 2019 i en què han participat prop de 2.000 treballadors i 250 empreses

L’arquebisbe de París, Laurent Ulrich, ha estat l’encarregat d’obrir les portes de la catedral a tots els assistents. "Germans i germanes: entrem ara a Notre Dame. Obriu les vostres portes per reunir amb alegria els fills de Déu", ha proclamat, abillat amb una acolorida casulla dissenyada estilista Jean-Charles de Castelbajac, abans de colpejar la contraporta amb el seu bastó.

Acabat el ritual, les campanes de la catedral han començat a repicar acompanyades del cor catedralici que ha exercit de fons a l’entrada dels convidats.

La cerimònia es desenvolupa en tres parts. En primer lloc, el "despertar" del gran orgue, el més gran de França, amb 8.000 tubs i 115 registres. En segon lloc, té lloc l’anomenat "cant de l’Ofici", una sèrie de salms i oracions, inclòs el Parenostre. A continuació, l’arquebisbe impartirà la benedicció final i el cor cantarà el 'Te Deum'.

"Som aquí", ha escrit el president de França, Emmanuel Macron, en els moments previs a l’obertura de les portes. "El món ens està mirant".

Ja durant el començament de la cerimònia, el mandatari gal ha expressat a bombers -- grans homenatjats a l’inici, amb una desfilada de 160 integrants de les unitats que van combatre les flames -- i als empleats en la reconstrucció la "gratitud de la nació francesa". "Hem redescobert allò que les grans nacions eren capaces de fer: aconseguir l’impossible i, per aconseguir-ho, exhibir una fraternitat sense precedents ", ha afegit.

Després del devastador incendi, les autoritats van aconseguir reunir uns 850 milions d’euros en donacions realitzades per prop de 340.000 donants a 150 països, que han contribuït significativament a la considerada per molts com a "obra del segle".

Després que la catedral es calés foc davant de l’horroritzada mirada dels parisencs, Macron va prometre no només reconstruir-la en un període de cinc anys sinó "fer-la encara més bonica". Ara, des de l’Elisi, asseguren que es tracta d’un "objectiu complert".