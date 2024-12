Els rebels sirians anuncien l'inici de l'“etapa final”, ja a les portes de Damasc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aliança de gihadistes i rebels sirians que porta deu dies avançant de manera inexorable des del nord-oest del país contra les forces del president, Bashar al-Assad, va anunciar ahir el començament de l’“etapa final” de les seues operacions per envoltar la capital del país, Damasc, mentre observadors locals van situar les forces d’oposició a només deu quilòmetres de la ciutat.

“Les nostres forces han començat a posar en marxa l’etapa final del setge a la capital. Damasc ens espera”, va anunciar el líder del grup gihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i líder de l’ofensiva, Abu Mohamed al-Golani.

Els rebels van prendre al matí la ciutat de Daraa, bressol de la Primavera Àrab a Síria

Al matí, els rebels sirians havien començat a assumir posicions a la ciutat de Daraa, capital de la província homònima del país i bressol de la Primavera Àrab a Síria, la revolució que va començar amb l’arrest d’un grup de joves per fer pintades contra el Govern i va acabar degenerant en una guerra civil. Tanmateix l’avanç dels rebels a la capital es va anar accelerant fins a quedar-se a les portes.

Per la seua part, encara que l’Exèrcit sirià va denunciar una campanya de desinformació i va desmentir que les seues forces s’estiguin retirant de les localitats més pròximes a la capital, l’Observatori Sirià per als Drets Humans va assegurar en la seua última avaluació que l’HTS ja és a la localitat d’Artuz, a deu quilòmetres de Damasc, i que les forces d’oposició a la província de Daraa, al sud de Damasc, també s’estan atansant a la capital.

De la mateixa manera, el ministeri de Defensa també va desmentir informacions que apuntaven a la possible deserció en massa de les seues forces al sud del país cap a l’Iraq a través de l’encreuament d’Al-Qaim.

Mentrestant, la Presidència siriana va confirmar que el president Bashar al-Assad “continua amb el seu treball, i les seues tasques nacionals i constitucionals des de la capital, Damasc,”, i va negar que hagués fet algun viatge llampec o abandonat el país, en resposta als rumors persistents que havia fugit de la ciutat després gairebé cinc dies sense notícies del mandatari.

Paral·lelament, els dos principals aliats del Govern sirià, l’Iran i Rússia, i el suport més important de l’oposició armada al president Bashar al-Assad, Turquia, van atansar postures per tal d’exigir un cessament d’hostilitats enmig de l’ofensiva dels rebels islamistes i iniciar un diàleg que posi fi a la guerra a Síria.

Donald Trump se’n desentén i culpa de la crisi Barack Obama

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir que es desentendrà de la crisi oberta fa deu dies a Síria amb l’ofensiva fulgurant llançada per gihadistes i rebels contra el Govern del president Bashar al-Assad i va culpar l’expresident nord-americà Barack Obama de tenir bona part de culpa de la situació actual.En un comunicat publicat a la seua xarxa social Truth Social, Trump va raonar que l’avanç de l’oposició per expulsar Al -Assad i les forces russes al país “possiblement és el millor que podia passar” a Moscou. “En realitat, Síria mai no ha estat de gaire benefici per a Rússia. Potser és el millor que els podria ocórrer. Només ha servit perquè Obama quedés com un estúpid”, va afegir.Finalment, va acabar que Síria “en qualsevol cas, és un desastre” i que, ja que “no és un país amic, els EUA no haurien de tenir res a veure amb això”. “No és la nostra lluita.”