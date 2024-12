Puigdemont demana a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont va anunciar aquest dilluns que el seu partit ha registrat al Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària per demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança. "Avui Sánchez continua demostrant que no és de confiança", va advertir Puigdemont en una roda de premsa des de Brussel·les per avaluar el primer any d’acord entre el seu partit i el PSOE per a la investidura de Sánchez.

La proposició no de llei registrada aquest dilluns assenyala la "falta de voluntat política" per part de Sánchez "de fer efectius, de forma completa i àgil, els acords adquirits" i que "aquesta dinàmica no ha possibilitat generar la base de confiança que es pretenia i que és necessària per encarrilar la resta de la legislatura".

Puigdemont va reconèixer que es tracta d’una iniciativa no vinculant, ja que només el govern central pot activar la via de la qüestió de confiança per demanar el suport exprés del Congrés, però va subratllar que els avenços en la implementació de l’acord són "escassos" i va assenyalar la "descoordinació" entre el que es tracta a la taula de diàleg entre ambdós a Suïssa i el que després es posa en pràctica.

El líder de Junts va rebutjar la "narrativa de la normalitat" que es promou des del govern central i català i va criticar que, mentre per al seu partit l’acord per a la investidura era "el principi", el PSOE l’ha tractat com una eina per aconseguir la investidura. "Les coses no van bé i ha arribat el moment de què o arriba un punt d’inflexió o ho deixem anar", va incidir Puigdemont.