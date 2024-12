La coalició rebel siriana fa passos per formar un govern interí

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La coalició de grups gihadistes i rebels responsable de l’enderrocament del règim de Bashar al-Assad a Síria va anunciar ahir la creació d’una autoritat de transició encapçalada per Mohammed al-Bashir, qui fins ara estava al capdavant del Govern de Salvació nomenat per Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en zones sota el seu control a Idlib.

El Comandament General va revelar que Al-Bashir té la potestat de formar un nou govern “per gestionar la fase de transició” després d’unes converses amb el primer ministre sortint, Mohammad al-Jalali, a fi de materialitzar “una transferència de poder” que “eviti que Síria entri en un estat de caos”.

Els cascos blancs han arribat a la presó siriana de Sednaya per rescatar els detinguts

El Comandament General també ha concedit una amnistia general a tot el personal reclutat per al servei militar durant el mandat d’Al-Assad. “Les seues vides estan fora de perill i ningú no podrà agredir-los”, va assenyalar en un breu missatge al seu canal de Telegram.

La caiguda del règim de Bashar al-Assad a causa de l’ofensiva llampec llançada el 27 de novembre pels rebels obre la porta a una transició després de més de 50 anys de dinastia dels Al-Assad i tretze anys de guerra civil, si bé l’escenari està marcat per la incertesa, el nou conflicte entre rebels avalats per Turquia i les forces kurdes i les possibles lluites pel poder davant d’aquest nou escenari.

Paral·lelament, la Defensa Civil siriana, coneguts com els cascos blancs, van arribar ahir a la infame presó de Sednaya, que estava gestionada pel Govern sirià i coneguda per l’ús de la tortura contra els milers de presos, per rescatar els detinguts en “cel·les subterrànies ocultes”.

Pel que fa a Europa, les autoritats de França, Alemanya i Àustria van anunciar la suspensió de tots els procediments d’aquelles sol·licituds d’asil presentades per ciutadans sirians després de la caiguda el cap de setmana del règim d’Al-Assad.

Preocupació per la seguretat de les armes químiques del règim

L’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) segueix “de prop” l’evolució de la situació a Síria davant de la victòria rebel sobre el règim de Bashar al-Assad i considera “de la màxima importància” que en tot moment estigui garantida la seguretat de les instal·lacions i l’arsenal químic, per evitar riscos. Per la seua part, els serveis d’intel·ligència nord-americans asseguren tenir localitzat aquest inventari d’armes i creuen que continuarà segur. “Estem prenent mesures molt prudents. Fem tot el possible per garantir que aquests materials no estiguin disponibles per a ningú i romanguin protegits”, va declarar.