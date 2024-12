Puigdemont demana a Sánchez sotmetre's a una qüestió de confiança i Moncloa ho rebutja

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, va anunciar ahir que el seu partit ha registrat al Congrés una iniciativa parlamentària per demanar que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança, una mesura que la Moncloa ja ha rebutjat. “Sánchez continua demostrant que no és de confiança”, va advertir el líder juntaire en una compareixença des de Brussel·les per avaluar el primer any de l’acord entre el seu partit i el PSOE per a la investidura de Sánchez. La proposició no de llei atén la “falta de voluntat política” per part del president “de fer efectiu, de forma completa i àgil, l’acord adquirit” i que “aquesta dinàmica no ha possibilitat generar la base de confiança que es pretenia i que és necessària per encarrilar la resta de la legislatura”, va afirmar. Encara que va reconèixer que es tracta d’una iniciativa no vinculant, ja que només el Govern espanyol pot activar la via de la qüestió de confiança per demanar el suport exprés del Congrés, el líder juntaire veuria com “una greu irresponsabilitat” que el socialista no “donés la cara davant del Congrés”. “Les coses no van bé i ha arribat el moment que, o arriba un punt d’inflexió, o ho deixem córrer”, va incidir Puigdemont. En aquesta línia, va lamentar que els avenços en la implementació de l’acord són “escassos” i la “descoordinació” entre el que es tracta a la taula de diàleg entre els dos a Suïssa i el que després es posa en pràctica a Madrid. Així, va criticar que“no hi hagi amnistia”, ja que no s’ha aplicat a tots els encausats, que el català encara no sigui oficial a la UE o que s’hagi optat pel “cafè per a tot” en matèria de finançament. Malgrat que en la seua compareixença va desvincular la qüestió de confiança de la negociació de pressupostos generals per al 2025, les paraules del líder de Junts van servir d’advertència al Govern central. “Com podem negociar els pressupostos amb uns incomplidors?”, va asseverar.

Més enllà del recorregut parlamentari que pugui tenir la proposició de Junts, Sánchez, a qui li correspondria en exclusiva activar aquest mecanisme i portar-lo al Consell de Ministres, no atendrà la petició de Puigdemont, segons fonts de Moncloa i del PSOE, que van demanar “calma” als de Junts i van assegurar que “continuarà treballant com ho fa sempre amb els grups parlamentaris per tirar endavant mesures que beneficiïn el conjunt de la població”. Abundant en aquest rebuig el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va afirmar que el president compta amb la confiança de la majoria d’espanyols “amb un govern fruit del pacte de legislatura i investidura” i va elogiar la tasca de l’Executiu assenyalant que “en aquests moments hi ha més gent treballant, més ocupació indefinida, més dones al mercat laboral i més escut social”.

L’expresident acusa Sánchez de no avançar en l’amnistia, el finançament o el català a la UE Creu fora de lloc la petició de Puigdemont i veu viable la legislatura i els pressupostos

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar després de la petició de l’expresident Carles Puigdemont que al president Pedro Sánchez només li queden dos opcions: oferir “més cessions al separatisme” o posar fi a la legislatura, fet que per a ell seria el més “lògic”. El líder del PP es va mostrar d’acord amb el també líder juntaire en el fet que Sánchez “no és de confiança”, si bé va subratllar que a ell li sembla “des del primer instant”, i per això li va dir al cap de l’Executiu que la seua investidura va ser “un immens error”. I encara que va expressar desconèixer quin camí prendran Junts o el Govern central, va afirmar que “el que sí que puc dir és que el senyor Sánchez continua intentant enganyar Junts, com ha estat enganyant tothom”.

Per la seua part, des d’ERC, la diputada Teresa Jordà va denunciar que la petició de Puigdemont perquè Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança només té com a objectiu “aplanar el camí” a una moció de censura del PP i a un futur pacte entre Junts, PP i Vox. Per la seua part, l’exlíder d’Esquerra i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, va mostrar el seu rebuig a la moció de censura i va instar els socialistes a complir els acords “per evitar un Govern de PP i Vox”.

Des de Sumar, el seu portaveu, Ernest Urtasun, també es va mostrar contrari a aquest mecanisme, i va assenyalar que la petició de Junts es troba “absolutament fora de lloc”, afirmant que només vol “pressionar”. En aquest sentit va defensar que la legislatura és viable i hi haurà pressupostos per al 2025 al tenir capacitat de concitar majories al Congrés, com va passar amb la reforma fiscal.