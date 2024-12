Detingut per assassinar la parella en un cotxe a Palma

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local va detenir ahir a Palma un home romanès de 40 anys per haver matat presumptament a ganivetades la seua parella, espanyola de 32, en presència de la seua filla de 3 anys, que va ser trobada ferida al costat de la víctima en un cotxe després d’un accident de trànsit.

Segons va informar el servei d’emergències sanitàries 061 i la Policia Nacional, cap a les 15 hores es va produir una col·lisió entre dos vehicles a la zona del Coll d’en Rabassa, al carrer Can Pastilla 33.

A l’arribar al lloc dels fets, els equips sanitaris i la Policia Local van trobar dins d’un dels cotxes accidentats una dona sense vida amb signes d’haver estat apunyalada repetides vegades, i una nena ferida, i van detenir el conductor. Es desconeix, ara per ara, si l’agressió es va produir al vehicle o en algun altre lloc.

La petita va ser traslladada d’urgència a l’Hospital Universitari Son Espases pels traumatismes soferts en l’accident. La conductora de l’altre vehicle implicat, de prop de 40 anys, va patir un traumatisme facial i va ser traslladada amb pronòstic reservat a una clínica privada.

Les primeres gestions policials van permetre confirmar que la dona havia presentat una denúncia per violència a començaments del mes de novembre i que el presumpte assassí tenia una ordre d’allunyament d’ella. En cas de confirmar-se, seria la primera dona víctima mortal per violència de gènere a les Balears des de l’any 2021, segons les dades del portal de la delegació del Govern central contra la Violència de Gènere que no recull cap assassinat masclista a les Illes des d’aleshores.

D’altra banda, va arrancar ahir el judici contra un jove acusat d’assassinar d’un tret d’escopeta la seua nòvia menor d’edat embarassada a la localitat d’El Rubio el febrer del 2023, fets pels quals la Fiscalia demana per a l’encausat un total de 42 anys de presó.

L’acusat va reconèixer els fets després d’assegurar que aquell dia havia estat tot el dia “prenent drogues i bevent alcohol”.