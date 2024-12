Illa, obligat a comparèixer per explicar els pactes amb Interior

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà de comparèixer al Parlament dimecres per explicar els acords segellats a la Junta de Seguretat celebrada la setmana passada. La Junta de Portaveus de la Cambra va aprovar ahir incorporar la compareixença en el ple del dia després de demanar-ho Junts, ERC, els comuns i la CUP. La Junta de Seguretat, liderada per Illa i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va acordar la setmana passada integrar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el 112 de Catalunya, i va obrir la porta a ampliar la plantilla dels Mossos d’Esquadra fins als 25.000 agents. En canvi, va refredar el traspàs de la gestió de ports i aeroports a la policia catalana. Junts i ERC acusen Illa de “descatalanitzar” i “espanyolitzar” el servei d’Emergències català.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va dir que la compareixença del president és “un senyal de normalitat democràtica”, i va insistir a defensar que la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el 112 català millora la “col·laboració entre cossos de seguretat”.

D’altra banda, Paneque va explicar que Illa defensarà a la Conferència de Presidents de divendres que el finançament singular per a Catalunya acordat entre els socialistes i ERC “no va en detriment de ningú i beneficiarà tots” els espanyols.

Mentrestant, ERC i els comuns van acordar unificar les proposicions de llei que havien presentat per separat per revertir la rebaixa fiscal en el joc, una mesura per impulsar un fre definitiu al complex turístic Hard Rock. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va assegurar que el PSC votarà a favor d’aquesta mesura. Va afegir que es tracta d’una esmena a l’“error històric” del 2014, quan, va dir, van fer canvis fiscals “a mida” d’aquest projecte.