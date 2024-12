ERC amenaça de no negociar els pressupostos a Illa pel 112

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC va elevar ahir la pressió sobre el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui va advertir que no negociaran cap nou acord amb el Govern si no es “reverteix” la integració de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional en el 112 de Catalunya. L’amenaça dels republicans arriba en plenes negociacions sobre els pressupostos catalans, i també Junts i la CUP van insistir a censurar el pacte segellat la setmana passada entre el cap de l’Executiu i el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Reverteixin el despropòsit dels acords sobre el 112 de la Junta de Seguretat de la setmana passada o no comptin amb nosaltres. Rectifiquin i compleixin”, va reclamar ahir a Illa el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové.

El president va defensar que la Generalitat “no ha renunciat a cap competència” i va garantir que “quan jo acabi la meua presidència, crec que Catalunya tindrà més competències que quan vaig començar”.

La Moncloa s’obre que els Mossos estiguin en ports i aeroports, però no en control de duanes

Fonts de la Moncloa van assenyalar que el Govern espanyol està obert al fet que els Mossos d’Esquadra comencin a exercir funcions en llocs on fins ara no portaven a terme activitat, com ports i aeroports, encara que reiteren que les competències sobre el control de fronteres són de l’Estat.

D’altra banda, el ple del Parlament va aprovar tramitar per lectura única la proposició de llei d’ERC i els comuns per revertir la rebaixa fiscal en el joc, una mesura per impulsar un fre definitiu al complex turístic Hard Rock. El PSC i la CUP van donar suport a aquesta proposta, mentre que PP, Vox i Aliança Catalana s’hi van oposar.

Mentrestant, els cupaires van posar tres condicions al Govern per parlar sobre els pressupostos: garantir el “desplegament real de la immersió” als centres de Catalunya, expropiar habitatges buits en mans de grans forquilles i gratuïtat del transport públic.