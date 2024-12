Junts exigeix “moure el cul” a Sánchez, que veu “coherent” una reunió amb Puigdemont

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts i el Govern espanyol van tornar ahir a posar de manifest les seues diferències en un ple al Congrés especialment tens, en el qual els de Carles Puigdemont van exigir a Pedro Sánchez “complir i moure el cul”. Per la seua part, el president espanyol, que necessita el suport dels juntaires per tirar endavant els pressupostos generals de l’Estat del 2025, va garantir que complirà els pactes segellats amb els seus socis d’investidura i fins i tot va afirmar, en una conversa informal amb periodistes, que seria “coherent” que el seu Govern es reunís amb Puigdemont.

La portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, va assegurar que Sánchez està “en números vermells” i que els de Puigdemont “no van de farol”, després que li exigissin sotmetre’s a una moció de confiança i s’aliessin amb el PP per intentar suspendre l’impost elèctric. Nogueras va afirmar que “el que hem fet nosaltres és el que ningú més no s’atreveix a fer, que és exigir-los a vostès que moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Pagui el que deu als catalans i deixi de cosir-nos a impostos”.

Associacions judicials neguen connivència amb el PP, que acusa Moncloa d’“utilitzar la Fiscalia”

Sánchez va reiterar que complirà els seus pactes i va reconèixer que “tenim un govern en minoria i ens toca negociar llei a llei”. En una conversa informal amb periodistes, va afirmar que no veu cap ultimàtum en la petició de Junts de sotmetre’s a una qüestió de confiança. A més, va defensar que una reunió amb l’expresident seria “coherent” amb la seua estratègia respecte a Catalunya, tot i que va detallar que “una foto amb Puigdemont” no està ara per ara a la seua agenda. Per la seua part, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va assegurar que “tard o d’hora, Junts farà president” el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i va afirmar que “simplement està aplanant el camí”.

El líder dels populars va advertir a Sánchez que “ni l’independentisme no li perdonarà les seues mentides ni els jutges li perdonaran els seus delictes”. També va censurar els escàndols que escatxiguen el seu entorn, i va afirmar que a la seua “taula de Nadal s’asseuran dos imputats”, en al·lusió a les investigacions a la seua esposa i el seu germà.

El president espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que el PP juga “amb les cartes marcades” al front judicial quan escolta declaracions com les del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, augurant-li un “calvari” en aquest àmbit. Així es va pronunciar en conversa informal amb periodistes, en la qual va criticar que la manera de fer oposició dels populars no és política, sinó que es basa en un front mediàtic contra el seu entorn. Ara, va apuntar, la “novetat” és que hi ha “algun jutge que contribueix a aquesta oposició”, la qual cosa va titllar de “preocupant”. D’aquesta manera, va acusar els populars d’oferir una “posició política estèril” i “molt soroll”, i va vincular aquesta situació al desprestigi i la caiguda de valoració que segons el seu parer ha estat patint Feijóo des que va assumir el lideratge del PP.

L’Associació Professional de la Magistratura (APM) –la majoritària en la carrera judicial–, l’Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) i el Fòrum Judicial Independent (FJI) van rebutjar les declaracions de Sánchez, i van assegurar que “no existeix cap connivència”. La presidenta de l’APM, María Jesús del Barco, va censurar que “atacar els jutges sembla la solució als seus problemes, però els jutges no som el problema”.

Per la seua part, fonts del PP van replicar a Sánchez que “per a cartes les del Govern, que utilitza la Fiscalia amb finalitats partidistes per fer oposició” als populars. Van assegurar que qui té “informació privilegiada” és el Govern central, que van acusar d’utilitzar informació “confidencial” d’Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per atacar un adversari polític.

Hores abans, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va acusar el PP d’actuar com a “portaveu d’un delinqüent confés” i de fer una oposició basada en “mentides i falsedats”.

Acord per prorrogar el tribut energètic sense juntaires i PNB

El Govern espanyol i els seus socis d’esquerres van pactar ahir prorrogar l’impost a les grans energètiques el 2025 a través d’un reial decret llei, i Hisenda confia a aconseguir un acord per aprovar un gravamen permanent amb incentius a la descarbonització. Ho van acordar en una reunió a la qual no van assistir el PNB i Junts, els vots dels quals són necessaris tant per convalidar la pròrroga del gravamen, que es faria via reial decret llei, com per aprovar el futur imposat. El PNB havia anunciat que no participaria en la negociació, que va titllar de “paperot”. Per la seua part, Podem va acusar Junts i els d’Aitor Esteban de ser els “cadellets” de Repsol al Congrés.

Els populars esmenen al Senat el paquet fiscal del Govern central

El PP va decidir ahir deixar passar al Senat la llei de l’impost a les multinacionals, que va incloure part de la reforma fiscal del Govern central. Amb tot, els populars, que tenen majoria absoluta a la Cambra Alta, van optar per afegir noves rebaixes fiscals i ajuts a joves i a afectats per la dana mitjançant una esmena en la fase de ponència, amb la qual volen temptar Junts i el PNB perquè siguin validades la setmana que ve al Congrés. Entre aquestes mesures, el Partit Popular proposa exempcions fiscals a l’IRPF a joves de 18 a 35 anys durant quatre anys perquè el destinin a habitatge, formació, natalitat o emprenedoria.