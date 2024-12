Ábalos nega les acusacions de De Aldama, culpa Koldo i promet aportar proves

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exministre de Transports José Luis Ábalos va negar ahir el cobrament de comissions en el marc del cas Koldo, mentre va descarregar responsabilitats en el seu exassessor, Koldo García, en qui va dir que va delegar la recerca de material sanitari en pandèmia. L’exdirigent socialista va comparèixer voluntàriament davant del jutge del Tribunal Suprem que investiga la trama i, durant més de tres hores, va respondre a les parts, menys al PP, l’única acusació popular present a la sala.

Va desmentir així la versió del presumpte aconseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama, que el va acusar d’haver cobrat 250.000 euros en efectiu. L’exdirigent socialista, que està sent investigat per presumpte tràfic d’influències, malversació, suborn i pertinença a organització criminal, també es va desmarcar de la suposada operació per la qual, segons De Aldama, ell obtindria un pis de luxe al passeig de la Castellana de Madrid com a garantia del compromís de diverses constructores de pagar comissions. Ábalos, que afirma que l’aconseguidor del cas Koldo és un “impostor”, també va qüestionar davant del magistrat l’auditoria interna encarregada per l’actual ministre de Transport, Óscar Puente, assegurant que no acredita cap irregularitat. Va defensar que no hi va haver destreses en adjudicacions públiques quan ell estava al capdavant del departament.

L’exministre compareix de forma voluntària, titlla d’“impostor” Aldama i no assenyala ningú de Moncloa

Fonts jurídiques assenyalen que Ábalos va dir ser objecte d’una investigació política promoguda pel PP, i afegeixen que no va assenyalar ningú de la Moncloa. “He donat prou aclariments i, per voluntat meua, m’he compromès a entregar la documentació que acredita què he fet”, va assegurar l’exministre a la seua sortida de l’Alt Tribunal. “No ha quedat res al tinter”, va afirmar, abans d’afegir que en la declaració es van abordar “tots els extrems ja coneguts i publicats”. La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va insistir que el PSOE va actuar “amb absoluta contundència” amb Ábalos, i va afegir que “d’altres, tanmateix, donen empara a la corrupció”.

Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tornar a exigir a Sánchez aclarir per què va cessar Ábalos. “Quina informació tenia per cessar-lo? Tot sembla indicar que sabia moltes coses i que les va tapar”, va dir, abans d’afirmar que al president li espera un viacrucis pels escàndols que afecten el seu entorn polític i familiar.

El jutge Peinado demana a Moncloa la llista d’assessors i treballadors

El jutge Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha demanat a la Presidència del Govern espanyol que aporti la “relació de llocs de treball dels diferents empleats i assessors que exerceixen les seues tasques al Palau de la Moncloa”. Adopta aquesta decisió una setmana abans que Gómez comparegui en seu judicial per la investigació per presumpte tràfic d’influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i intrusisme. També demana a l’exvicerector de la Complutense que aporti en cinc dies documentació sobre la càtedra que Gómez va codirigir.