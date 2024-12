PSOE i Junts es reuniran a Suïssa per llimar asprors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

PSOE i Junts es tornaran a reunir a Suïssa abans que acabi l’any per intentar reconduir les relacions, després que l’expresident i líder dels juntaires, Carles Puigdemont, instés dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, a sotmetre’s a una qüestió de confiança. L’equip negociador de Ferraz espera que la trobada serveixi per girar full d’episodis recents en els quals els de Junts han deixat l’Executiu central sense majoria al Congrés. Tant una formació com l’altra tenen pendent de resoldre el compromís del PSOE de transferir les competències en immigració, així com la concreció de la reforma fiscal que els socialistes van pactar amb tots els seus socis, l’oficialitat del català a Europa i l’aplicació efectiva de l’amnistia.

Els socialistes, que afronten amb “optimisme” aquesta reunió, busquen un acostament que els permeti disposar dels vots de Junts a l’hora d’aprovar el camí de dèficit, primer, i els pressupostos del 2025, que són la clau per esgotar la legislatura. Ara per ara, l’acord que més avançat és el del traspàs de les competències en matèria d’immigració a Catalunya, no obstant, el pacte final es troba encallat per l’expedició dels Números d’Identitat d’Estrangers (NIE), ja que Junts vol que els Mossos d’Esquadra tinguin la competència per expedir-los, una cosa que genera reticències en el Govern de l’Estat.

Els socialistes volen reconduir les relacions amb els de Puigdemont de cara als pressupostos

Des de Junts, el seu portaveu, Josep Rius, que va qualificar d’“oportunista” i “cortina de fum” l’anunci de la reunió, va instar Sánchez a sotmetre’s a la qüestió de confiança, encara que la va desvincular de la negociació dels pressupostos. “Aquesta és una altra carpeta”, va afirmar.

El PSOE també està obert a continuar negociant amb Junts per aconseguir tirar endavant una modificació de la llei d’estrangeria. Amb tot, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va advertir que perquè els Mossos puguin ser presents en Aeroports i Ports, com hauria exigit Junts a canvi de donar suport a la reforma, es necessita un ampli consens al Congrés.